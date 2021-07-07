Вузы начали принимать электронные заявления абитуриентов

Высшие учебные заведения начали принимать электронные заявления абитуриентов с сегодняшнего дня, 14 июля.

Об этом информирует ГП «Инфоресурс» в Facebook.

Прием заявлений продлится до 23 июля.

«Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными – система перегружается через большое количество одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы », – отмечается в сообщении.