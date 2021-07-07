Вузы начали принимать электронные заявления абитуриентов

Высшие учебные заведения начали принимать электронные заявления абитуриентов с сегодняшнего дня, 14 июля.
Об этом информирует ГП «Инфоресурс» в Facebook.
Прием заявлений продлится до 23 июля.
«Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными – система перегружается через большое количество одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы », – отмечается в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1394 12
Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валютыВчера, 10:01 - 4506 8
$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для УкраиныВчера, 20:05 - 577 7
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление6 ч. назад - 2652 6
Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривен7 ч. назад - 647 6
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление6 ч. назад - 2652 6
Wizz Air изменит цены на авиабилетыВчера, 17:01 - 2396
День финансов: «Мотор Сич» и новое производство, решение по «АВК», распродажа от СитибанкаВчера, 18:05 - 1592
В «Слуге народа» назвали причину отставки Авакова с поста главы МВД5 ч. назад - 1523 3
Зеленский объяснил, какие гарантии устроят Украину в случае запуска газопровода «Северный поток-2»Вчера, 15:03 - 1394 12
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полетПозавчера, 10:19 - 359 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1339 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1779 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 851 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1597 1