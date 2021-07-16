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Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия

Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия

Украинцам с 1 августа изменят не только тарифы на электроэнергию, но и всю систему оплаты за э/э.

Согласно постановлению“№659”:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-5-chervnya-2019-r-483-i-vid-28-kvitnya-t290621, обнародованному на сайте правительства, Кабинет министров продлил до 1 августа 2021 года действующий механизм специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО). И сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час.

Но уже с 1 августа действие нынешней модели ПСО закончится.

Как будем платить с августа? Министр энергетики Герман Галущенко на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе заявил, что в Украине будут действовать дифференцированные тарифы, которые будут зависеть от объема потребления.

По его словам, уязвимым потребителям предложат одну цену, а тем, кто потребляет больше э/э — другую.

«Безусловно, важное изменение, которое мы готовим — обновленная модель ПСО… Мы хотим сделать определенный горизонт этого изменения, чтобы увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который позволит обеспечить социально уязвимые слои населения», — рассказал он.

Этот сценарий повышения подтверждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство обсуждает проект изменения тарифов, согласно которому потребителей разделят на четыре категории:

  • до 100 кВт-ч;
  • 100−300 кВт-ч;
  • 300−500 кВт-ч,
  • от 500 кВт-ч.

В какую категорию попадете вы — будет зависеть от объемов потребления домохозяйства. Тем, кто потребляет более 500 кВт-ч, предусмотрен максимальный тариф, который, по разным данным, могут установить на уровне от 3 до 3,5 грн/кВт-ч.

Для кого электричество подешевеет? 6 млн домохозяйств, или 40% бытовых потребителей, потребляют до 100 кВт-ч. Таким потребителям с наименьшим объемом использованного электричества, по словам Галущенко, установят тариф ниже нынешнего.

Второй сценарий тоже предусматривает дифференцированные цены, однако в этом случае они будут отличаться, зависимо от городов потребителей.

В Минэнерго говорят, что тариф будет отличаться в каждой области:

  • например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн;
  • зато в Ивано-Франковской и Луганской областях — от 3,70 до 4 грн/кВт-ч.

По данным ведомства, такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области — самый высокий.

Как сейчас можно сэкономить. До 1 августа действует фиксированная цена на электроэнергию для населения — 1,68 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Однако украинцы, у которых потребление зависит от периодов времени, могут воспользоваться тарифными коэффициентами — это помогает хорошо сэкономить.

Стоимость э/э по двухзонным тарифам:

  • с 23:00 по 7:00 действует тариф 0,84 коп.;
  • в остальные часы действует стандартный тариф 1,68 грн.

Стоимость э/э по трехзонным тарифам:

  • в пиковые часы (с 8:00 по 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф — 2,52 грн/кВт-ч;
  • с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 действует обычный тариф 1,68 грн;
  • с 23:00 до 7:00 тариф — 0,672 грн.

Несколько советов, как меньше платить за электричество:

  • замените лампы накаливания энергоэффективными LED-лампами;
  • используйте местное освещение и выключайте свет, когда выходите из комнаты;
  • не закрывайте источники света, раздвигайте шторы и используйте естественное освещение;
  • используйте датчики движения;
  • приобретайте бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше.
По материалам Finance.UA
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