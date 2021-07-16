Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия

Украинцам с 1 августа изменят не только тарифы на электроэнергию, но и всю систему оплаты за э/э.
Согласно постановлению“№659”:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-5-chervnya-2019-r-483-i-vid-28-kvitnya-t290621, обнародованному на сайте правительства, Кабинет министров продлил до 1 августа 2021 года действующий механизм специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО). И сохранил действующую цену для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час.
Но уже с 1 августа действие нынешней модели ПСО закончится.
Как будем платить с августа? Министр энергетики Герман Галущенко на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе заявил, что в Украине будут действовать дифференцированные тарифы, которые будут зависеть от объема потребления.
По его словам, уязвимым потребителям предложат одну цену, а тем, кто потребляет больше э/э — другую.
«Безусловно, важное изменение, которое мы готовим — обновленная модель ПСО… Мы хотим сделать определенный горизонт этого изменения, чтобы увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который позволит обеспечить социально уязвимые слои населения», — рассказал он.
Этот сценарий повышения подтверждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Правительство обсуждает проект изменения тарифов, согласно которому потребителей разделят на четыре категории:
В какую категорию попадете вы — будет зависеть от объемов потребления домохозяйства. Тем, кто потребляет более 500 кВт-ч, предусмотрен максимальный тариф, который, по разным данным, могут установить на уровне от 3 до 3,5 грн/кВт-ч.
Для кого электричество подешевеет? 6 млн домохозяйств, или 40% бытовых потребителей, потребляют до 100 кВт-ч. Таким потребителям с наименьшим объемом использованного электричества, по словам Галущенко, установят тариф ниже нынешнего.
Второй сценарий тоже предусматривает дифференцированные цены, однако в этом случае они будут отличаться, зависимо от городов потребителей.
В Минэнерго говорят, что тариф будет отличаться в каждой области:
По данным ведомства, такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области — самый высокий.
Как сейчас можно сэкономить. До 1 августа действует фиксированная цена на электроэнергию для населения — 1,68 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Однако украинцы, у которых потребление зависит от периодов времени, могут воспользоваться тарифными коэффициентами — это помогает хорошо сэкономить.
Стоимость э/э по двухзонным тарифам:
Стоимость э/э по трехзонным тарифам:
Несколько советов, как меньше платить за электричество:
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