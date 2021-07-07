Lufthansa откажется от приветствия «дамы и господа» в пользу нейтральных фраз

Компания Lufthansa объявила, что на борту самолетов больше не будет использоваться фраза «дамы и господа» во время приветствия пассажиров, сообщает немецкое издание Die Welt.
«Для нас важно учесть всех пассажиров в своем обращении. В зависимости от времени суток можно будет использовать разные приветствия, например, „Дорогие гости“, „Доброе утро/добрый день/добрый вечер“ или „Добро пожаловать на борт“. Решение будет принимать командир воздушного судна», — рассказала пресс-секретарь Lufthansa.
Новый регламент будет распространяться на все авиакомпании группы, включая авиаперевозчиков Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.
Решение стало результатом более широкой дискуссии об инклюзивности в компании.
По словам представителя Lufthansa, усилия по достижению гендерно-нейтрального языка будут прилагаться в отношении как пассажиров, так и сотрудников компании.
Ранее такое же решение принял «Диснейленд», отказавшись от использования фразы «дамы и господа, мальчики и девочки». Теперь к посетителям парков будет применяться гендерно-нейтральное обращение «мечтатели всех возрастов».
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