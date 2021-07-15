Жилье в ЕС: динамика цен покупки и аренды с 2010 года (инфографика)

По данным Евростата, аренда жилья в странах Евросоюза стабильно дорожала, начиная с 2010 года.
В то же время цены на жилье периодически колебались. Так, между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года был отмечен спад, а с начала 2015 года начался быстрый рост.
К первому кварталу 2021 года аренда выросла на 15,3%, а цены на жилье – на 30,9%.
Цены на жилую недвижимость выросли в 23 странах ЕС и снизились в четырех.
Где больше всего подорожали и подешевели квадратные метры:
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