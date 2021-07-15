Жилье в ЕС: динамика цен покупки и аренды с 2010 года (инфографика)

По данным Евростата, аренда жилья в странах Евросоюза стабильно дорожала, начиная с 2010 года.

В то же время цены на жилье периодически колебались. Так, между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года был отмечен спад, а с начала 2015 года начался быстрый рост.

К первому кварталу 2021 года аренда выросла на 15,3%, а цены на жилье – на 30,9%.

Цены на жилую недвижимость выросли в 23 странах ЕС и снизились в четырех.

Где больше всего подорожали и подешевели квадратные метры:

наибольший рост зафиксирован в Эстонии (+126,8%) и Люксембурге (+108,2%). Подешевело жилье в Греции (-28,1%), Италии (-14,4%), на Кипре (-8,9%) и Испании (-4,8%);

арендная плата выросла в 25 странах Евросоюза и снизилась в двух. Самое значительное подорожание зафиксировано в Эстонии (+140,4%), Литве (+108,6%) и Ирландии (+63,3%). Снизилась стоимость в Греции (-25,2%) и на Кипре (-3,8%).

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Справка Finance.ua:

В июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика – средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн. В долларах – $1130.

Что касается вторички, то в мае 2021 года медианная цена предложения квартир в Киеве выросла на 3,6% по сравнению с апрелем и составила 1296 долл. США /кв. м.

Кабинет министров предлагает установить на новые квартиры налог в 20%, что может привести к существенному росту цен на новое жилье.

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