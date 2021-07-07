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Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic

Илон Маск полетит в космос на корабле Virgin Galactic

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск забронировал себе путевку в космос на корабле компании Virgin Galactic, которая принадлежит Ричарду Брэнсону.

Об этом рассказал сам Брэнсон в интервью британской газете The Sunday Times.

Он подтвердил, что Маск уже забронировал билет. А также добавил, что сам планирует когда-нибудь полететь в космос на корабле SpaceX.

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Пока ничего неизвестно о том, когда Маск сможет воспользоваться услугами Virgin Galactic. Он сам эту информацию пока не комментировал.

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Отметим, место на корабле компании, который способен на несколько минут выводить туристов в космос, стоит 250 тысяч долларов. Бронирование – еще 10 тысяч долларов. Virgin Galactic сообщала, что уже собрала 80 млн долларов от продаж.

Напомним, в воскресенье, 11 июля 2021 года, компания Virgin Galactic осуществила первый «туристический« суборбитальный полет. Так, основатель компании миллиардер Ричард Брэнсон успешно слетал в космос на собственном корабле.

По материалам hromadske.tv
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