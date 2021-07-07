Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валюты

Нацбанк упростил правила покупки валюты, разрешив покупать ее с помощью карты.
Это следует из постановления Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.
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Таким образом, чтобы купить доллары, не нужно приносить в банк эквивалент этой суммы в гривнах, стоять в очереди с пачкой денег и рисковать. Достаточно оплатить покупку картой.
Что изменилось:
«Разрешение физическим лицам покупать наличную иностранную валюту по безналу является логическим продолжением политики либерализации. Это предоставит клиентам больше удобств. Ранее проведение подобной операции проходило в две итерации (например, покупка безналичной иностранной валюты за безналичную национальную валюту с последующим снятием наличной валюты с текущего счета), после введения изменений — в одну. Выигрыш как для клиента, так и для банка заключается в сокращении времени обслуживания», — прокомментировала ситуацию Марина Ревуцкая, заместитель директора розничного бизнеса Ощадбанка.
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