0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 289 0

Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валюты

Не нужно стоять в кассу с пачкой денег: новые правила покупки валюты

Нацбанк упростил правила покупки валюты, разрешив покупать ее с помощью карты.

Это следует из постановления Нацбанка № 62 от 29 июня 2021 года.

О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫

Таким образом, чтобы купить доллары, не нужно приносить в банк эквивалент этой суммы в гривнах, стоять в очереди с пачкой денег и рисковать. Достаточно оплатить покупку картой.

Что изменилось:

  • теперь доллары можно покупать по безналичному расчету;
  • при покупке иностранной валюты не нужно иметь при себе эквивалент в гривне, поскольку можно оплатить требуемую сумму с банковской карты;
  • разрешено инвестировать в зарубежные акции через украинского брокера. Лимит в год составляет 200 тыс. евро;
  • можно продать безналичную валюту с последующим зачислением средств в гривне на свой карточный счет.

«Разрешение физическим лицам покупать наличную иностранную валюту по безналу является логическим продолжением политики либерализации. Это предоставит клиентам больше удобств. Ранее проведение подобной операции проходило в две итерации (например, покупка безналичной иностранной валюты за безналичную национальную валюту с последующим снятием наличной валюты с текущего счета), после введения изменений — в одну. Выигрыш как для клиента, так и для банка заключается в сокращении времени обслуживания», — прокомментировала ситуацию Марина Ревуцкая, заместитель директора розничного бизнеса Ощадбанка.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.