Украинцы активно перепродают квартиры: в прошлом году заключили более 260 тысяч сделок

За 2020 год было заключено 261,7 тысячи сделок по перепродаже квартир, из которых только в Киеве – 38,3 тысяч.
Об этом говорится в публикации Экономической правды.
Перепродажа квартиры – это способ заработка путем продажи права собственности, которое инвестор приобретает вследствие инвестирования на ранних этапах строительства, и продажи объекта ближе к готовности.
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В квартальном разрезе больше всего объектов перепродавали в 4 квартале 2020 года – 87,9 тысячи. В 1 квартале перепродали 63 тысячи, во 2 квартале – 50,6 тысячи, в 3 квартале – 80,3 тысячи.
Напоминаем, в этом году за первый квартал было заключено 59,9 тысяч таких договоров.
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