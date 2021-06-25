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Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 1,2 млрд грн

Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 1,2 млрд грн

За неделю уполномоченные банки подписали 415 кредитных соглашений по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Отмечается, что с момента старта Программы уполномоченные банки выдали 19 868 кредитов на общую сумму 52,5 млрд грн.

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На что выдавали кредиты:

  • 19,833 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов;
  • 6,474 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 26,153 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 12 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками.

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По материалам Finance.UA
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