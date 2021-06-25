Банки за неделю выдали «доступных кредитов» на 1,2 млрд грн

За неделю уполномоченные банки подписали 415 кредитных соглашений по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на сумму 1,2 млрд грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
Отмечается, что с момента старта Программы уполномоченные банки выдали 19 868 кредитов на общую сумму 52,5 млрд грн.
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На что выдавали кредиты:
По состоянию на 12 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками.
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