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Как изменилась цена «квадрата» на первичке Киева (инфографика)

Как изменилась цена «квадрата» на первичке Киева (инфографика)

В июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика. Средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн, в то время как минимальный ценник был на уровне 21 500 грн/кв. м.

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

Стоит отметить, что согласно статистике, с начала года цены выросли на более чем 6 тыс. грн: в январе средний показатель был на отметке 24 000 грн. Только за последний месяц «квадрат» в новых квартирах вырос в цене на 800 грн.

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В долларах средняя июньская цена квадратного метра в столичных новостройках составляла $ 1130 (с начала года рост на $ 140), минимальная — $ 790.

В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье:

  • Печерский: 61 800 грн/м2;
  • Подольский: 31 700 грн/м2;
  • Голосеевский: 35 400 грн/м2;
  • Шевченковский: 35 000 грн/м2;
  • Соломенский: 26 000 грн/м2;
  • Оболонский: 27 000 грн/м2;
  • Святошинский: 25 400 грн/м2;
  • Дарницкий: 25 400 грн/м2;
  • Днепровский: 23 900 грн/м2;
  • Деснянский: 22 100 грн/м2.

Справка Finance.ua:

  • Что касается вторички, то в мае 2021 года медианная цена предложения квартир в Киеве выросла на 3,6% по сравнению с апрелем и составила 1296 долл. США/кв. м.
  • ЛУН также анализировал, как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года.
  • Мировые цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за 15 лет. Глобальный индекс цен на жилье, который измеряет средние цены на жилье в 56 странах, вырос на 7,3% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, что является самым быстрым темпом с четвертого квартала 2006-го. По темпам роста цен лидирует Турция.

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По материалам Finance.UA
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