Как изменилась цена «квадрата» на первичке Киева (инфографика)

В июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика. Средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн, в то время как минимальный ценник был на уровне 21 500 грн/кв. м.
Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.
Стоит отметить, что согласно статистике, с начала года цены выросли на более чем 6 тыс. грн: в январе средний показатель был на отметке 24 000 грн. Только за последний месяц «квадрат» в новых квартирах вырос в цене на 800 грн.
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В долларах средняя июньская цена квадратного метра в столичных новостройках составляла $ 1130 (с начала года рост на $ 140), минимальная — $ 790.
В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье:
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