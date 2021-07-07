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Какие электрокары покупали украинцы с 2015 года (инфографика)

Какие электрокары покупали украинцы с 2015 года (инфографика)

С 2015 года украинцы приобрели 27 732 электрокара. Среди самых популярных брендов автомобилей — Nissan, Tesla и Chevrolet.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

ТОП самых популярных марок:

  • в рейтинге предпочтений граждан — электромобили Nissan. В частности, первенство завоевала модель Nissan Leaf-13 656 машин именно этой модели. В общей сложности в Украине 13 766 электрических Nissan;
  • на втором месте по популярности электромобили Tesla, их в стране 4326. Из них Model S — 1866, Model 3 — 1552, Model Х — 851;
  • третью ступень занимают электромобили Chevrolet, их 1458. Самая популярная модель — BOLT EV, украинцы приобрели 1300 таких автомобилей.

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Интересно, что большинство электрических авто — а именно 26 206 — были приобретены и ввезены из-за рубежа. Остальные приобретены уже на территории Украины.

Стоимость растаможки. Популяризации электрических авто способствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/часов. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро. Кроме того, после ввоза авто нужно будет уплатить сбор в Пенсионный фонд — его размер будет колебаться от 3% до 5% от таможенной стоимости авто.

Для сравнения: растаможка пятилетней Mazda 3 на бензине с объемом двигателя 2 литра, которую приобрели за рубежом за 8000 у.е., будет стоить около 3500 долларов. Кроме того, владельцы электрокаров не платят налог за пользование дорогами — ведь эта сумма заложена в стоимость топлива, которое таким авто не нужно.

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«По нашему опыту, сейчас в Украине цена на б/у электрокары стартует от 10 тысяч долларов — за Nissan Leaf, новую машину — Renault — можно взять примерно за 14,5 тысяч. Средняя цена электромобиля — 15−20 тысяч у.е. (Chevrolet Bolt, Leaf, Renault). От 30 тысяч у.е. стартуют цены за вторичную Tesla, средняя цена на Tesla в хорошем состоянии — 50 тысяч долларов», — отмечается в сообщении Опендатабот.

По материалам Finance.UA
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