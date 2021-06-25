Байден подписал указ, ограничивающий монополию техногигантов

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, который направлен на пресечение антиконкурентной практики со стороны техногигантов, в сфере труда и многих других секторах.
В нем содержится ряд инициатив, направленных не только на технокомпании, но и на здравоохранение, сельское хозяйство и банки, пишет НВ со ссылкой на CNBC.
«Капитализм без конкуренции — это не капитализм. Это эксплуатация», — отметил Байден.
Отмечается, что указ содержит 72 действия и рекомендации, и задействует более десятка федеральных агентств.
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В частности, в документе говорится о таких инициативах:
Также указ содержит ряд инициатив в сфере здравоохранения и инициативу создания Совета по конкуренции Белого дома.
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