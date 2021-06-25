Байден подписал указ, ограничивающий монополию техногигантов

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, который направлен на пресечение антиконкурентной практики со стороны техногигантов, в сфере труда и многих других секторах.

В нем содержится ряд инициатив, направленных не только на технокомпании, но и на здравоохранение, сельское хозяйство и банки, пишет НВ со ссылкой на CNBC.

«Капитализм без конкуренции — это не капитализм. Это эксплуатация», — отметил Байден.

Отмечается, что указ содержит 72 действия и рекомендации, и задействует более десятка федеральных агентств.

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В частности, в документе говорится о таких инициативах:

призыв к Федеральной торговой комиссии ( FTC ) «оспорить предыдущие плохие слияния», которые были разрешены предыдущими администрациями;

поощрение Федеральной комиссии по связи к восстановлению правил «сетевого нейтралитета», которые были отменены при администрации Трампа;

призыв к FTC запретить ограничения на лицензирование профессий;

обращение к Комиссии по связи с просьбой запретить эксклюзивные сделки между арендодателями и провайдерами широкополосного доступа к интернету.

Также указ содержит ряд инициатив в сфере здравоохранения и инициативу создания Совета по конкуренции Белого дома.