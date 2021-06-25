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США увеличат инвестиции в украинские проекты – Минфин

США увеличат инвестиции в украинские проекты – Минфин

Украина и США договорились об усилении сотрудничества для дальнейшего увеличения инвестиций в украинские проекты частного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Во время встречи 8 июля министра финансов Сергея Марченко с представителями Корпорации международного финансирования США (DFC) в Вашингтоне обсуждались направления для привлечения финансирования в украинские проекты частного сектора, сотрудничество с международными организациями и текущая экономическая ситуация в Украине.

Министр отметил, что среди приоритетных сфер для привлечения инвестиций являются энергетический сектор, инфраструктура, медицина.

В свою очередь, главный операционный директор DFC Девид Марчик подчеркнул успехи организации в инвестициях в Украине на сумму более $840 млн. Он отметил, что будучи фнансовым учреждением правительства США, DFC готовы рассмотреть новые проекты, которые являются стойкими и соответствуют приоритетам развития в таких сферах как изменения климата, глобальное развитие здоровья и гендерное равенство.

Марчик подчеркнул, что постоянные усилия относительно реформ и большая прозрачность дадут возможность Украине привлекать больший объем иностранного капитала и создадут еще больше проектов для финансирования и страхования.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла постановление №5659 «О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов».

По материалам Hubs
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