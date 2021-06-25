США увеличат инвестиции в украинские проекты – Минфин

Украина и США договорились об усилении сотрудничества для дальнейшего увеличения инвестиций в украинские проекты частного сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Во время встречи 8 июля министра финансов Сергея Марченко с представителями Корпорации международного финансирования США (DFC) в Вашингтоне обсуждались направления для привлечения финансирования в украинские проекты частного сектора, сотрудничество с международными организациями и текущая экономическая ситуация в Украине.
Министр отметил, что среди приоритетных сфер для привлечения инвестиций являются энергетический сектор, инфраструктура, медицина.
В свою очередь, главный операционный директор DFC Девид Марчик подчеркнул успехи организации в инвестициях в Украине на сумму более $840 млн. Он отметил, что будучи фнансовым учреждением правительства США, DFC готовы рассмотреть новые проекты, которые являются стойкими и соответствуют приоритетам развития в таких сферах как изменения климата, глобальное развитие здоровья и гендерное равенство.
Марчик подчеркнул, что постоянные усилия относительно реформ и большая прозрачность дадут возможность Украине привлекать больший объем иностранного капитала и создадут еще больше проектов для финансирования и страхования.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла постановление №5659 «О создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Виннице разоблачили майнинг-ферму, работавшую на территории облэнергоВчера, 16:14 - 972 12
Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС4 ч. назад - 539 10
Украинцев готовят к резкому подорожанию жильяВчера, 19:00 - 3480 9
Украина планирует внедрить 5G в ближайшее время, — ШмыгальВчера, 15:30 - 577 5
Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, находящейся вблизи границы с Литвой7 ч. назад - 290 3
Стало известно, когда в Украине намерены повысить гарантированную сумму по вкладамВчера, 17:06 - 5449
Украинцев готовят к резкому подорожанию жильяВчера, 19:00 - 3480 9
Сервисные центры МВД приостанавливают регистрацию авто и выдачу правВчера, 16:30 - 2522
Как будут сотрудничать исполнители и банки по аресту счетов должниковВчера, 16:07 - 1038 1
Запуск рынка земли: в каких регионах активнее скупают участкиВчера, 14:00 - 982
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 640 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1520 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 695 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1387
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2552 2