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В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимости

В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимости

В Украине утвердят новый порядок для определения технической возможности разделения или объединения объектов недвижимости.

Такая необходимость часто возникает, если владелец хочет изменить функциональное назначение своего объекта, например, создать офис из нескольких квартир или ее частей.

Новый проект порядка определит основные требования, сообщил замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

«Утверждение такого порядка позволит обеспечить комфортные и соответствующие строительным нормам условия пребывания и жительства в созданных объектах недвижимости», — отметил он.

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В документе определены следующие условия для отделения или объединения объектов:

  • земельный участок возле домов должен иметь отдельные выезды на улицу шириной не менее 3,5 м;
  • расстояние до черты соседнего участка от наиболее выступающей конструкции стены должно составлять не менее 1 м;
  • не допускается предоставление совладельцу только вспомогательных или хозяйственных помещений;
  • жилищные объекты подлежат разделу только в том случае, если есть возможность устроить изолированный выход на улицу или лестничную клетку;
  • нельзя оставлять части помещения, которые не входят в состав вновь созданных объектов.
По материалам УБР
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