Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Компания Knight Frank составила рейтинг Global Residential Cities Index с перечнем городов мира с самым стремительным ростом цен на жилую недвижимость в первом квартале 2021 года. Лидерами стали турецкие Измир и Анкара, а также столица Новой Зеландии Веллингтон.
Украинский Киев попал на 99 позицию.
Специалисты проанализировали 150 городов мира. В первом квартале 2021 года годовой рост цен составил 7,4%. По словам экспертов, показатель увеличился в 128 городах, в 29% из них отмечен двузначный рост.
Наиболее быстро цены на жилье росли в Турции и Новой Зеландии.
Измир, который в 2020 году был на третьем месте, теперь стал лидером рейтинга. Анкара поднялась с четвертой на вторую строчку, а Веллингтон с 32 места переместился на третье.
ТОП-10 городов мира с быстрым ростом цен на недвижимость:
Киев занял 99 место с ростом цен на 4,1%. Другие украинские города в перечень не попали.
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