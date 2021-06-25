Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Компания Knight Frank составила рейтинг Global Residential Cities Index с перечнем городов мира с самым стремительным ростом цен на жилую недвижимость в первом квартале 2021 года. Лидерами стали турецкие Измир и Анкара, а также столица Новой Зеландии Веллингтон.

Украинский Киев попал на 99 позицию.

Специалисты проанализировали 150 городов мира. В первом квартале 2021 года годовой рост цен составил 7,4%. По словам экспертов, показатель увеличился в 128 городах, в 29% из них отмечен двузначный рост.

Наиболее быстро цены на жилье росли в Турции и Новой Зеландии.

Измир, который в 2020 году был на третьем месте, теперь стал лидером рейтинга. Анкара поднялась с четвертой на вторую строчку, а Веллингтон с 32 места переместился на третье.

ТОП-10 городов мира с быстрым ростом цен на недвижимость:

Измир (Турция) +33,9%;

Анкара (Турция) +30,3%;

Веллингтон (Новая Зеландия) +30,1%;

Стамбул (Турция) +28,8%;

Сеул (Южная Корея) +26,1%;

Галифакс (Канада) +22,5%;

Москва (Россия) +22,4%;

Санкт-Петербург (Россия) +22,1%;

Гамильтон (Канада) +20,9%;

Финикс ( США ) +20%.

Киев занял 99 место с ростом цен на 4,1%. Другие украинские города в перечень не попали.

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