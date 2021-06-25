Еще один город Украины ввел ограничения для электросамокатов: список новых правил

Львовский городской совет утвердил правила использования на улицах города электросамокатов, а также скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров и моноколес. Есть ограничения по скорости и возрасту.

Об этом сообщает местное издание «Дивись.Інфо».

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.

Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Водителям электротранспорта запрещено:

ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям;

двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении;

перевозить пассажиров;

во время движения держаться за другое транспортное средство;

во время движения пользоваться телефонами.

Кроме этого, запрещено парковать самокат:

на пешеходных переходах;

на пандусах для маломобильных групп населения;

на остановках общественного транспорта;

на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина менее 1,5 м;

перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;

перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Справка Finance.ua:

В Киеве представители власти и операторы услуг проката электросамокатов подписали меморандум, которым вводятся правила пользования этими транспортными средствами.