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Еще один город Украины ввел ограничения для электросамокатов: список новых правил

Еще один город Украины ввел ограничения для электросамокатов: список новых правил

Львовский городской совет утвердил правила использования на улицах города электросамокатов, а также скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров и моноколес. Есть ограничения по скорости и возрасту.

Об этом сообщает местное издание «Дивись.Інфо».

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Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Водителям электротранспорта запрещено:

  • ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
  • двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям;
  • двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении;
  • перевозить пассажиров;
  • во время движения держаться за другое транспортное средство;
  • во время движения пользоваться телефонами.

Кроме этого, запрещено парковать самокат:

  • на пешеходных переходах;
  • на пандусах для маломобильных групп населения;
  • на остановках общественного транспорта;
  • на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина менее 1,5 м;
  • перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
  • перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве представители власти и операторы услуг проката электросамокатов подписали меморандум, которым вводятся правила пользования этими транспортными средствами.
  • Среди главных ограничений — уменьшение максимальной скорости с 30−35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.
По материалам РБК-Украина
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