Еще один город Украины ввел ограничения для электросамокатов: список новых правил

Львовский городской совет утвердил правила использования на улицах города электросамокатов, а также скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров и моноколес. Есть ограничения по скорости и возрасту.
Об этом сообщает местное издание «Дивись.Інфо».
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Отныне ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.
Водителям электротранспорта запрещено:
Кроме этого, запрещено парковать самокат:
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