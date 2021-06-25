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ГНС массово снимает с учета ФЛП, которые не проводят деятельности

ГНС массово снимает с учета ФЛП, которые не проводят деятельности

В І полугодии Государственная налоговая служба сняла с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок 82,4 тыс. физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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С целью упрощения и ускорения процесса прекращения физических лиц – предпринимателей, которые не осуществляли хозяйственную деятельность, путем снятия таких налогоплательщиков с учета в контролирующих органах без проведения проверки, Государственная налоговая служба утвердила Методические рекомендации по организации работы комиссий по рассмотрению вопросов целесообразности/нецелесообразности проведения проверок физических лиц в связи с прекращением плательщиков и форму заключения допроверочного анализа относительно нецелесообразности проведения проверки.

ГНС расширила круг плательщиков, в отношении которых может быть принято решение о нецелесообразности проведения проверки.

В течение января – июня 2021 года указанными выше комиссиями рассмотрено 112,7 тыс. выводов допроверочного анализа относительно нецелесообразности проведения проверки, по результатам рассмотрения которых 82,4 тыс. физических лиц сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок.

По материалам Finance.UA
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