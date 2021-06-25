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В Украине зарегистрировано примерно 12 900 компаний с автопарком

В Украине зарегистрировано примерно 12 900 компаний с автопарком

По данным ВОЗ, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) обходятся большинству стран в 3% их ВВП. А в Нацполиции утверждают, что с начала 2021 года в Украине произошло более 70 тыс. аварий – это на 22% больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров.

По его словам, сейчас в Украине зарегистрировано примерно 12 900 компаний с автопарком, большинство из которых имеет в управлении более 10 транспортных средств. Это почти полмиллиона машин и миллион водителей.

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Стоит отметить, что сейчас в компаниях за нарушение ПДД отвечает директор, а не водитель.

«Когда директор получает штраф, единственное его задание и желание – как можно скорее избавиться от этого штрафа, то есть оплатить его. Они не особо разбираются – кто, что и почему нарушил, и кто виноват», — отмечает Дмитров.

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Что говорит законодательство. По закону на недобросовестных нарушителей открываются исполнительные производства. Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Если деньги на счет Госказначейства поступают на 31-й день или даже к вечеру 30-го дня, то полиция передает информацию о нарушителе в Госисполнительную службу, которая открывает на него производство.

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В течение месяца ГИС налагает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление в розыск автомобиля, исполнительный лист на взыскание с зарплаты на работу.

Средние расходы украинского бизнеса, у которого нет автоматизированной системы администрирования штрафов – до 120 тыс. гривен в год.

По материалам Finance.UA
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