По данным ВОЗ, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) обходятся большинству стран в 3% их ВВП. А в Нацполиции утверждают, что с начала 2021 года в Украине произошло более 70 тыс. аварий – это на 22% больше, чем в прошлом году.
Об этом рассказал основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров.
По его словам, сейчас в Украине зарегистрировано примерно 12 900 компаний с автопарком, большинство из которых имеет в управлении более 10 транспортных средств. Это почти полмиллиона машин и миллион водителей.
О важных новостях для ваших кошельков мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Там же учим не платить лишнего. Присоединяйтесь! 🤫
Стоит отметить, что сейчас в компаниях за нарушение ПДД отвечает директор, а не водитель.
«Когда директор получает штраф, единственное его задание и желание – как можно скорее избавиться от этого штрафа, то есть оплатить его. Они не особо разбираются – кто, что и почему нарушил, и кто виноват», — отмечает Дмитров.
Что говорит законодательство. По закону на недобросовестных нарушителей открываются исполнительные производства. Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Если деньги на счет Госказначейства поступают на 31-й день или даже к вечеру 30-го дня, то полиция передает информацию о нарушителе в Госисполнительную службу, которая открывает на него производство.
Читайте также: В Украине с 6 июля полноценно заработало автоматическое списание долгов
В течение месяца ГИС налагает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление в розыск автомобиля, исполнительный лист на взыскание с зарплаты на работу.
Средние расходы украинского бизнеса, у которого нет автоматизированной системы администрирования штрафов – до 120 тыс. гривен в год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м10 ч. назад - 495 19
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят14 ч. назад - 2622 10
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 1089 6
Новую почту оштрафовали на 325 млн10 ч. назад - 3013 4
Бесплатная оценка недвижимости: в Фонде госимущества презентовали новый сервисВчера, 17:00 - 1101 4
Новую почту оштрафовали на 325 млн10 ч. назад - 3013 4
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят14 ч. назад - 2622 10
Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и Польшу11 ч. назад - 1841 2
НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны6 ч. назад - 1155 1
Украинские автомобилисты оценили качество дорог в стране (опрос)14 ч. назад - 1139
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)10 ч. назад - 186 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1420 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 653 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1326
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2425 2