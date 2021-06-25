США назвали пять главных реформ для Украины

Украине следует сосредоточиться на пяти ключевых реформах, с помощью которых правительство сможет развить достигнутые результаты и в которых США готовы помочь Киеву.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 июля на сессии “Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье” в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
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«Первое – это законопроект о Высшем совете правосудия и также законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей, которые обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе – обеспечение прозрачной процедуры отбора руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заслуживающих доверия и которые базирующихся на их заслугах», — отметил Блинкен.
Третьей составной дипломат назвал принятие закона о прозрачности корпоративного администрирования, которое будет защищать независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Четвертым этапом Блинкен определил принятие законодательства по “демилитаризации” и “деполитизации” и “масштабированию” Службы безопасности Украины. Он отметил, что СБУ и другие учреждения должны сосредоточиться на антикоррупционной деятельности, в частности в высших эшелонах власти, что является пятым шагом.
“С 2014 года был проведен ряд расследований, но ни одно из высших должностных лиц не подверглось суду и не было осуждено за коррупцию. Люди поверят в систему тогда, когда система заработает”, — резюмировал госсекретарь.
В то же время он отметил, что процесс реформ тяжелый, он встречает сопротивление олигархов, однако добавил, что украинское общество продолжает стремиться к изменениям.
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