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США назвали пять главных реформ для Украины

США назвали пять главных реформ для Украины

Украине следует сосредоточиться на пяти ключевых реформах, с помощью которых правительство сможет развить достигнутые результаты и в которых США готовы помочь Киеву.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 июля на сессии “Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье” в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

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«Первое – это законопроект о Высшем совете правосудия и также законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей, которые обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе – обеспечение прозрачной процедуры отбора руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заслуживающих доверия и которые базирующихся на их заслугах», — отметил Блинкен.

Третьей составной дипломат назвал принятие закона о прозрачности корпоративного администрирования, которое будет защищать независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Четвертым этапом Блинкен определил принятие законодательства по “демилитаризации” и “деполитизации” и “масштабированию” Службы безопасности Украины. Он отметил, что СБУ и другие учреждения должны сосредоточиться на антикоррупционной деятельности, в частности в высших эшелонах власти, что является пятым шагом.

“С 2014 года был проведен ряд расследований, но ни одно из высших должностных лиц не подверглось суду и не было осуждено за коррупцию. Люди поверят в систему тогда, когда система заработает”, — резюмировал госсекретарь.

В то же время он отметил, что процесс реформ тяжелый, он встречает сопротивление олигархов, однако добавил, что украинское общество продолжает стремиться к изменениям.

Справка Finance.ua:

  • 29 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 22 июня 2020 года Зеленский внес в парламент законопроект о судоустройстве и статусе судей. Он должен согласовать законодательство с решениями Конституционного суда. В новом законопроекте отменяется норма о сокращении судей Верховного суда (по реформе Зеленского состав ВС сократился с 200 до 100 судей) и решение о сокращении их зарплаты. Рада приняла этот законопроект 16 октября 2020 года.

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По материалам suspilne.media
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