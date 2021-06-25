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Как менялся уровень безработицы в Украине за последние 17 лет

Как менялся уровень безработицы в Украине за последние 17 лет

В Украине зафиксирован самый высокий уровень безработицы за четыре года: за первый квартал 2021-го он составил 10,5%. По данным Госстата, количество безработных в возрасте 15−17 лет составило 1,8 млн украинцев. В то же время количество занятых ‒ 15,4 млн человек (55%). «Слово и Дело» отследило, как менялся уровень безработицы в стране с 2005 года.

Средний уровень безработицы в Украине в 2005 году составил 7,2% (1,6 млн человек). В 2006 году снизился до 6,8% (1,5 млн человек). В 2007—2008 годах уровень безработицы составлял 6,4%.

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В 2009-м уровень безработицы в стране составлял 8,8%, без работы были 2 млн граждан в возрасте от 15 до 70 лет. В 2010 году показатель безработицы был на уровне 8,1%, в 2011-м — 7,9%, в 2012-м — 7,5%, в 2013-м — 7,2%.

С 2014 года уровень безработицы в Украине начал расти до: 2014 год — 9,3%, 2015-й — 9,1%, 2016-й — 9,3%, 2017-й — 9,5%.

В 2018 году без работы были 1,6 млн экономически активных граждан или 8,8%. В 2019 году уровень безработицы составил 8,2%, а в прошлом году вырос до 9,5%.

За первый квартал текущего года уровень безработицы составил 10,5%. Для сравнения, за первый квартал 2014-го безработица составила 9%, в 2015-м — 9,6%, в 2016-м — 9,9% в 2017-м — 10,1%, в 2018-м — 9,7%, в 2019-м — 9,2%, в 2020-м — 9,5%.


Инфографика: «Слово и дело”

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По материалам Слово и Дело
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