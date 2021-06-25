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В Украине изменились правила госрегистрации прав на землю

В Украине изменились правила госрегистрации прав на землю

Кабинет Министров Украины изменил правила государственной регистрации прав на землю. В частности, в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество теперь будут вносить номер сведений об аренде земельного участка и об эмфитевзисе.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Какие еще сведения будет содержать реестр по новым правилам:

  • персональные данные об обременителе;
  • вид обременения;
  • предмет залога (недвижимое имущество, имущественные права или вещные права на недвижимое имущество, производные от права собственности);
  • содержание обременения (при наличии);
  • срок действия обременения (при наличии);
  • основание для государственной регистрации обременения – реквизиты документа.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

Напомним, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет мораторий на продажу сельхозземли.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года и до 1 января 2024 года покупать земли сельхозназначения смогут только физические лица – граждане Украины. В первые два года одно физлицо сможет приобрести только 100 га земли. С 2024 года разрешат покупать землю и юридическим лицам.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Слово и Дело
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