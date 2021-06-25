В Украине изменились правила госрегистрации прав на землю

Кабинет Министров Украины изменил правила государственной регистрации прав на землю. В частности, в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество теперь будут вносить номер сведений об аренде земельного участка и об эмфитевзисе.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Какие еще сведения будет содержать реестр по новым правилам:
Напомним, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет мораторий на продажу сельхозземли.
Согласно документу, с 1 июля 2021 года и до 1 января 2024 года покупать земли сельхозназначения смогут только физические лица – граждане Украины. В первые два года одно физлицо сможет приобрести только 100 га земли. С 2024 года разрешат покупать землю и юридическим лицам.
Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 53706 9
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят4 ч. назад - 1422 7
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2864 5
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 794 4
Новую почту оштрафовали на 325 млнОколо часа назад - 764 3
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 53706 9
Европа переформатирует Шенгенскую зонуВчера, 13:40 - 4204 1
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2864 5
Новые гарантийные правила: обменять товар и вернуть деньги станет легчеВчера, 13:00 - 1647 2
Кабмин упростил проверку автомобилей в УкраинеВчера, 15:00 - 1645
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Около часа назад - 43
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1395 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 644 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1303
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2389 2