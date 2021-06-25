НБУ проиграл Индустриалбанку и банку «Альянс» суды по штрафам

Верховный Суд оставил без изменений решение предыдущих судебных инстанций об отмене наложения штрафов на банк «Альянс» и Индустриалбанк.
По данным НБУ, 9 июня 2021 года Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 10 июня 2020 года и Шестого апелляционного админсуда от 8 сентября 2020 года, которым было отменено решение Нацбанка о наложении штрафа на банк «Альянс» в размере 2,6 млн грн.
Верховный Суд также 25 июня 2021 года оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 17 декабря 2019 года и Шестого апелляционного админсуда от 24 июня 2020 года, которым были отменены решение НБУ о наложении штрафа на Индустриалбанк в размере 6 млн 852 тыс. 526,49 грн.
Таким образом решения о наложении Национальным банком штрафов на банк «Альянс» и Индустриалбанк отменены в судебном порядке.
В июне 2019 года НБУ оштрафовал Индустриалбанк на 6,852 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.
В августе 2019 года НБУ оштрафовал банк «Альянс» на 2,6 млн грн за ведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, в частности осуществление банком деятельности в качестве брокера (от имени, за счет и по заказам клиентов-физических лиц) в период с августа 2016-го по июль 2017 г.
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