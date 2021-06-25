Бесплатная оценка недвижимости: в Фонде госимущества презентовали новый сервис

Фонд государственного имущества Украины презентовал сервис автоматической оценки объектов недвижимости. Воспользоваться сервисом можно, если есть электронная подпись или идентификатор ID.gov.ua, по ссылке.

Теперь граждане будут бесплатно получать отчеты об оценке объектов недвижимости, необходимые для совершения сделок купли-продажи.

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По словам заместителя председателя фонда Юлии Беловой, запуск услуги позволит украинцам сэкономить около 1 млрд грн. Она подчеркнула, что сервис автоматического определения оценочной стоимости имущества — это, по сути, альтернатива.

«Это не навязчивая услуга, а выбор, который мы предоставляем каждому гражданину Украины. Раньше была только одна опция — воспользоваться услугой оценщика, заплатить от 500 до 1500 гривен и получить отчет об оценке, который еще нужно было подождать. Теперь мы предоставили альтернативную возможность воспользоваться справкой об оценочной стоимости такого имущества, которая формируется автоматически средствами интернет, не требует посещения ни одного учреждения, формируется в течение 2 секунд с момента заведения всех параметров объекта», — сказала она.

Также она добавила, что сервис поможет предотвращать искусственное занижение стоимости недвижимости и будет способствовать повышению прозрачности рынка.

Для формирования отчета используются обезличенные данные из трех источников:

из внешнего рынка (по данным поисковых систем ЛУН и OLX , с которыми фонд заключил соответствующие меморандумы),

и , с которыми фонд заключил соответствующие меморандумы), из отчетов об оценке, внесенных оценщиками в единую базу,

из данных о фактических ценах сделок, которые вносятся нотариусами.

Через полгода планируется усовершенствовать алгоритм работы сервиса, для чего будут сопоставлены данные из трех источников, на которых он базируется.

Как добавил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, запуск сервиса является вторым из четырех этапов комплексной реформы оценочной деятельности. Первым этапом была ликвидация площадок-посредников с 1 февраля 2020 года. Третьим этапом должно стать принятие законопроекта о ликвидации так называемой фракционной оценки.

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«Сегодня в Украине существует такой рудимент, как необходимость при продаже домохозяйства, дачи или дома в селе обращаться к двум разным оценщикам, которые оценивают отдельно сооружение и землю. Потом вся эта база все равно сливается Фонду госимущества и дальше еще дважды надо подписывать сделку продажи сооружения. Мы сделали законопроект, который объединяет в единую процедуру, которая облегчит куплю-продажу домохозяйства», — сказал он.

Последним шагом должно стать принятие законопроекта о внедрении международных стандартов оценочной деятельности для всего, что оценивается в Украине.