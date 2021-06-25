Цены на квартиры поднимут вслед за подорожанием риелторских услуг

Сейчас в Украине насчитывается около 15−20 тыс. человек, занимающихся предоставлением риелторских услуг. И только чуть более 2 тыс. из них (около 10%) являются сертифицированными специалистами, предоставляющих качественные услуги и работают в правовом поле, платя налоги.

Такие данные озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.

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По его словам, сейчас рынок пытается самостоятельно устанавливать стандарты профессии: внедряют кодексы этики, вводятся учебные программы и квалификационные требования к специалистам, внутренние системы контроля за соблюдением качества услуг.

Эксперт уверяет, что уже в сентябре риелторское сообщество обсудит новую концепцию реформы рынка. АСНУ уже подготовила ряд своих предложений к отраслевому законопроекту и осенью запланировала широкую дискуссию о концепции регулирования риелторской деятельности.

Главные предложения к будущему профильному закону от участников рынка следующие:

риелторские услуги должны предоставлять только профессиональные опытные специалисты, которые будут гарантировать высокое качество услуг согласно принятым стандартам;

создание единых критериев профессиональной подготовки и сертификации для всех участников рынка — каждый специалист должен сам выбирать, в каком профессиональном объединении он хочет находиться, пройти обучение или повысить квалификацию;

каждый, кто называет себя риелтором, должен работать легально — быть субъектом предпринимательской деятельности или наемным работником;

возможность самостоятельно устанавливать стоимость услуг;

введение четких критериев ответственности за некачественные услуги, за участие в мошеннических схемах;

разработка и внедрение механизмов взаимодействия сертифицированного риелтора с органами власти при получении необходимой для осуществления работы информации (доступ к реестрам, возможность более качественно проводить проверку различных документов и информации).

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Как заметил Юрий Пита, если к профессиональному сообществу не прислушаются и примут закон без изменений, то стоимость риелторских услуг может вырасти минимум на 2−3%. А параллельно с этим вполне вероятен искусственный рост цен на недвижимость.

«Дополнительные расходы толкают риелторов и продавцов в тень, что может привести к неконтролируемой волне мошенничества на рынке недвижимости», — подытожил Юрий Пита.

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