Цены на квартиры поднимут вслед за подорожанием риелторских услуг

Сейчас в Украине насчитывается около 15−20 тыс. человек, занимающихся предоставлением риелторских услуг. И только чуть более 2 тыс. из них (около 10%) являются сертифицированными специалистами, предоставляющих качественные услуги и работают в правовом поле, платя налоги.
Такие данные озвучил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита.
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По его словам, сейчас рынок пытается самостоятельно устанавливать стандарты профессии: внедряют кодексы этики, вводятся учебные программы и квалификационные требования к специалистам, внутренние системы контроля за соблюдением качества услуг.
Эксперт уверяет, что уже в сентябре риелторское сообщество обсудит новую концепцию реформы рынка. АСНУ уже подготовила ряд своих предложений к отраслевому законопроекту и осенью запланировала широкую дискуссию о концепции регулирования риелторской деятельности.
Главные предложения к будущему профильному закону от участников рынка следующие:
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Как заметил Юрий Пита, если к профессиональному сообществу не прислушаются и примут закон без изменений, то стоимость риелторских услуг может вырасти минимум на 2−3%. А параллельно с этим вполне вероятен искусственный рост цен на недвижимость.
«Дополнительные расходы толкают риелторов и продавцов в тень, что может привести к неконтролируемой волне мошенничества на рынке недвижимости», — подытожил Юрий Пита.
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