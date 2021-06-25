Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»

Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях в случае завершения «Северного потока — 2», но будет руководствоваться принципами безопасности и обеспечения Россией выполнения договоренностей, если до этого дойдет дело.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в кулуарах форума «Украина 30. Международная политика».
«Мы работаем по „плану А“ и не ведем переговоров по компенсации. Но, имея в голове возможность „послематчевой серии пенальти“, мы сформировали две основы, с которыми мы можем говорить о компенсации», — пояснил он.
Первая — принцип безопасности, как будет гарантироваться безопасность государства. Вторая — обеспечение выполнения договоренностей. «Можно с Россией договориться, и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это вопрос, на который нет ответа», — сказал Кулеба.
Глава МИД пояснил, что в дипломатии существует правило «ни о чем не договорено, пока все не оговорено». «Так же и с „Северным потоком — 2“: ничто не завершено, пока все не завершено», — отметил он.
По словам министра, ключевая тема, о которой они говорят с партнерами — «Северный поток — 2» создает вызовы и угрозы для безопасности. Ключевой вопрос — как компенсировать потери безопасности для Украины. «Поскольку это очень сложно, мы говорим, что для всех будет лучше и спокойнее, если вы просто не запустите „Северный поток — 2“», — подчеркнул Кулеба.
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