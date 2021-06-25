Три автогиганта объединят усилия по созданию сети зарядок

Три ведущих производителя коммерческой техники – Daimler Truck, Traton Group (VW) и Volvo Group – подписали соглашение о создании совместного предприятия. Оно будет заниматься строительством и управлением сети мощных зарядных станций для грузовых электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Daimler Truck.

Новая компания позволит обеспечить европейских автоперевозчиков необходимой инфраструктурой для подзарядки магистральных тягачей и других видов коммерческой техники. Развитие сети мощных зарядных станций поможет стимулировать активное использование грузовиков большой грузоподъемности для дальних перевозок, а также повысить их эффективность.

Соглашение предполагает равноправное участие в совместном предприятии всех трех концернов, а старт операционной деятельности намечен на будущий год.

Совместные инвестиции в проект составят 500 млн евро, что предполагает строительство и введение в эксплуатацию в течение 5 лет 1700 мощных высокоскоростных зарядных станций на основных международных магистралях по всей Европе. Предполагается, что за счет поддержки проекта на локальном уровне количество зарядных станций будет увеличиваться.

Офис новообразованного СП будет располагаться в Амстердаме. Его создание является дальнейшим шагом на пути реализации стратегии снижения вредных выбросов в атмосферу до нулевого уровня к 2050 году.

По оценке Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, к 2025 году в Европе будет насчитываться порядка 15 тысяч высокоскоростных зарядных станций, а к 2030 году их количество должно возрасти до 50 тысяч.