Три автогиганта объединят усилия по созданию сети зарядок

Три ведущих производителя коммерческой техники – Daimler Truck, Traton Group (VW) и Volvo Group – подписали соглашение о создании совместного предприятия. Оно будет заниматься строительством и управлением сети мощных зарядных станций для грузовых электромобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Daimler Truck.
Новая компания позволит обеспечить европейских автоперевозчиков необходимой инфраструктурой для подзарядки магистральных тягачей и других видов коммерческой техники. Развитие сети мощных зарядных станций поможет стимулировать активное использование грузовиков большой грузоподъемности для дальних перевозок, а также повысить их эффективность.
Соглашение предполагает равноправное участие в совместном предприятии всех трех концернов, а старт операционной деятельности намечен на будущий год.
Совместные инвестиции в проект составят 500 млн евро, что предполагает строительство и введение в эксплуатацию в течение 5 лет 1700 мощных высокоскоростных зарядных станций на основных международных магистралях по всей Европе. Предполагается, что за счет поддержки проекта на локальном уровне количество зарядных станций будет увеличиваться.
Офис новообразованного СП будет располагаться в Амстердаме. Его создание является дальнейшим шагом на пути реализации стратегии снижения вредных выбросов в атмосферу до нулевого уровня к 2050 году.
По оценке Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, к 2025 году в Европе будет насчитываться порядка 15 тысяч высокоскоростных зарядных станций, а к 2030 году их количество должно возрасти до 50 тысяч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд13 ч. назад - 2051 17
Каждый пятый украинец работает неофициально, – замминистра экономики12 ч. назад - 708 11
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»11 ч. назад - 1487 7
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов14 ч. назад - 3598 7
Киев вводит авансовый платеж за отопление8 ч. назад - 2167 4
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения суда9 ч. назад - 25746 2
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов14 ч. назад - 3598 7
Европа переформатирует Шенгенскую зону9 ч. назад - 3057 1
Киев вводит авансовый платеж за отопление8 ч. назад - 2167 4
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд13 ч. назад - 2051 17
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1332 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 631 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1274
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2326 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2039 10