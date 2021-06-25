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Маск построит очередной подземный транспортный туннель в США

Маск построит очередной подземный транспортный туннель в США

В Форт-Лодердейле (штат Флорида, США), компания Boring Company, принадлежащая Илону Маску, построит очередной туннель, который свяжет центр города с пляжем.

Об этом сообщает The Verge.

Мэр города назвал строительство беспрецедентным и инновационным подходом к решению проблем с пробками на дорогах. Транспортный туннель свяжет центр города с пляжем. Компания Маска ведет переговоры с городскими властями для утверждения проекта.

В мэрии считают, что подземная “петля” для транспорта способна связать центр города и пляж.

Стоимость проекта, сроки сдачи в эксплуатацию пока остаются неизвестными из-за особенности законодательной базы штата.

На данный момент Boring Company построила всего три туннеля в Лос-Анджелесе и два туннеля в Лас-Вегасе. Они, как утверждают в издании, еще не доказали свою дееспособность в качестве транспортной системы. Однако ряд муниципалитетов уже заинтересовались концепцией компании.

По материалам Фокус
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