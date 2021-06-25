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В первом полугодии золото подешевело на 7%: эксперты озвучили прогноз на июль-декабрь

В первом полугодии золото подешевело на 7%: эксперты озвучили прогноз на июль-декабрь

Прошлый месяц стал для золота наихудшим с апреля 2013 года: в июне стоимость «желтого металла» упала на 7,3%.

По итогам июня цена золота опустилась на 7,3%: такой слабый результат «желтый металл» в последний раз демонстрировал в апреле 2013 года.

Что же касается II квартала, то с апреля по июнь стоимость актива выросла на 3,1%. А вот в течение первого полугодия 2021-го золотые котировки снизились на 7%.

Золото просело на фоне роста спроса на рисковые активы и повышения доходности US Treasuries до 1,443%.

По мнению эксперта Blue Line Futures Фила Стрейбла, к концу текущего года котировки золота вновь вырастут до $2000 за унцию. Аналитик считает, что в ближайшие месяцы ФРС США изменит свою монетарную политику, а восстановление экономики будет протекать более медленно, что положительно отразится на цене «желтого металла».

В Credit Suisse, в свою очередь, прогнозируют на ближайшее полугодие повышение цены золота до $1900 за унцию. По их мнению, рынок сейчас пребывает в режиме ожидания, что на руку добывающим компаниям.

В Societe Generale единственным благоприятным фактором для рынка называют увеличение денежной массы, тем не менее, аналитики пока не берутся прогнозировать, продолжат ли инвесторы фокусироваться на отрицательных ставках. По их мнению, металл может подорожать до $2000 за унцию в результате притока в акции биржевых фондов еще 100 тонн золота.

По материалам Banker.ua
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