Как формируется прожиточный минимум - объяснение эксперта

Прожиточный минимум в Украине формируется на основе подсчета того, сколько нужно человеку, чтобы выжить. Однако сейчас показатель в украинском бюджете занижен вдвое.
Об этом рассказал Общественному член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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«Методика расчета прожиточного минимума, которая принята у нас на сегодня — физиологический прожиточный минимум, то есть именно то, что нужно человеку для того, чтобы выжить. Как у нас считается: берется три корзины: продуктовая, непродуктовая и корзинка услуг — и считается прожиточный минимум по тем фактическим ценам трех корзинок. Продуктовая корзинка рассчитывается, исходя из физиологических потребностей человека в течение месяца, сколько надо съесть, чтобы выжить, то же и промышленных товаров касается», — говорит Пендзин.
В отличие от Украины, европейские страны разрабатывают социальный прожиточный минимум: в список необходимого для выживания добавляют возможность реализовать себя социально. В частности, в «коризину» попадают затраты на жилье или затраты на образование, или содержание домашних животных. Эксперт отметил, что во Франции к прожиточному минимуму добавляются расходы на вино, а в Германии — на пиво, считающееся элементом социализации.
«Проблема заключается в том, что Минсоцполитики в соответствии с возложенными на него полномочиями законодательством раз в месяц печатает у себя на сайте официальные данные относительно фактического прожиточного минимума, исходя из реальных цен, которые сегодня есть по тем корзинам. На сегодня фактический прожиточный минимум для трудоспособного лица, исходя из необходимости уплаты налога на доходы физических лиц, составляет более 5 тысяч гривен — 5200. Тот прожиточный минимум, который заложен в государственный бюджет — 2300», — рассказал Пендзин.
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