0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Как формируется прожиточный минимум - объяснение эксперта

Как формируется прожиточный минимум - объяснение эксперта

Прожиточный минимум в Украине формируется на основе подсчета того, сколько нужно человеку, чтобы выжить. Однако сейчас показатель в украинском бюджете занижен вдвое.

Об этом рассказал Общественному член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Читайте также: Что изменится в Украине с 1 июля

«Методика расчета прожиточного минимума, которая принята у нас на сегодня — физиологический прожиточный минимум, то есть именно то, что нужно человеку для того, чтобы выжить. Как у нас считается: берется три корзины: продуктовая, непродуктовая и корзинка услуг — и считается прожиточный минимум по тем фактическим ценам трех корзинок. Продуктовая корзинка рассчитывается, исходя из физиологических потребностей человека в течение месяца, сколько надо съесть, чтобы выжить, то же и промышленных товаров касается», — говорит Пендзин.

В отличие от Украины, европейские страны разрабатывают социальный прожиточный минимум: в список необходимого для выживания добавляют возможность реализовать себя социально. В частности, в «коризину» попадают затраты на жилье или затраты на образование, или содержание домашних животных. Эксперт отметил, что во Франции к прожиточному минимуму добавляются расходы на вино, а в Германии — на пиво, считающееся элементом социализации.

«Проблема заключается в том, что Минсоцполитики в соответствии с возложенными на него полномочиями законодательством раз в месяц печатает у себя на сайте официальные данные относительно фактического прожиточного минимума, исходя из реальных цен, которые сегодня есть по тем корзинам. На сегодня фактический прожиточный минимум для трудоспособного лица, исходя из необходимости уплаты налога на доходы физических лиц, составляет более 5 тысяч гривен — 5200. Тот прожиточный минимум, который заложен в государственный бюджет — 2300», — рассказал Пендзин.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам suspilne.media
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.