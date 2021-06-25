Tesla подписала соглашение с китайской CATL о поставках аккумуляторов для своих электромобилей

Китайская Contemporary Amperex Technology Co (CATL) объявила о подписании соглашения с американским производителем электромобилей Tesla Inc о поставках ионно-литиевых аккумуляторов.
Новый договор действует до конца 2025 года.
Таким образом, было продлено соглашение, подписанное двумя компаниями в феврале прошлого года о поставках продукции в период с июля 2020 года по июнь 2022 года, отмечает агентство «Синьхуа».
Новая договоренность с Tesla будет действовать с января 2022 года по декабрь 2025 года. Объем поставок будет определяться фактическими заказами, которые позже разместит Tesla.
CATL является одним из крупнейших производителей ионно-литиевых батарей в Китае. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 9,9% – до $7,8 млрд. Суммарная мощность реализованных компанией аккумуляторов в прошлом году достигла 46,84 гВт/ч, увеличившись на 14,4%.
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