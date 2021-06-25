0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Tesla подписала соглашение с китайской CATL о поставках аккумуляторов для своих электромобилей

Tesla подписала соглашение с китайской CATL о поставках аккумуляторов для своих электромобилей

Китайская Contemporary Amperex Technology Co (CATL) объявила о подписании соглашения с американским производителем электромобилей Tesla Inc о поставках ионно-литиевых аккумуляторов.

Новый договор действует до конца 2025 года.

Таким образом, было продлено соглашение, подписанное двумя компаниями в феврале прошлого года о поставках продукции в период с июля 2020 года по июнь 2022 года, отмечает агентство «Синьхуа».

Новая договоренность с Tesla будет действовать с января 2022 года по декабрь 2025 года. Объем поставок будет определяться фактическими заказами, которые позже разместит Tesla.

CATL является одним из крупнейших производителей ионно-литиевых батарей в Китае. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 9,9% – до $7,8 млрд. Суммарная мощность реализованных компанией аккумуляторов в прошлом году достигла 46,84 гВт/ч, увеличившись на 14,4%.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.