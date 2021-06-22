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Сельскохозяйственные земли будут расти в цене на 7-10% ежегодно, - Минагрополитики

Сельскохозяйственные земли будут расти в цене на 7-10% ежегодно, - Минагрополитики

Глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, как будет повышаться цена на землю ежегодно. По его словам, стоимость земучастков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7−10%.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

«Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7−10 процентов в год, поскольку украинская земля недооценена, но есть рыночные факторы, которые влияют на рост цены. Мы имеем убеждение, что цена будет постоянно расти», — сказал министр.

Напомним, ранее Лещенко спрогнозировал, что средняя цена земли по стране после открытия рынка составит около 2 тысяч долларов за гектар. Затем она может вырасти в несколько раз.

Справка Finance.ua:

  • После открытия рынка земли с 1 июля зарегистрировано 33 первые сделки купли-продажи. Сейчас покупать землю могут только граждане Украины и не более 100 га.
  • Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» констатировала, что минимальная стоимость 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине составляет около 21 тыс. гривен, а купить землю можно уже сегодня.
По материалам РБК-Украина
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