Яков Воронин: криминализация контрабанды. Какими доказательствами государство её обосновывает

23.04.2021 Президент Украины внес в парламент законопроект № 5420 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров».

На данный момент законопроект включен в повестку дня Верховной Рады Украины, но как показала практика рассмотрения законопроекта о налоговой амнистии, после долгого перерыва с момента направления на рассмотрение в Верховную Раду Украины, в какой-то момент закон принимается быстро, как выстрел.

Поэтому можно ожидать косметических изменений в законопроект, и с вероятностью 99% товарная контрабанда будет криминализирована.

Назад в будущее?

Напомню, в 2011 году контрабанда была декриминализована, вместо уголовной ответственности была введена административная с высокими финансовыми санкциями. Полномочия по выявлению и фиксированию данной категории правонарушений переданы таможенной службе.

Считалось, что относительно простая процедура привлечения лица к административной ответсвенности (в сравнении с уголовной), плюс огромные штрафы (100% + конфискация предмета контрабанды) в комплексе должны произвести позитивный эффект на борьбу с контрабандой или существенно наполнить государственный бюджет за счет штрафов и конфискованного имущества.

По правилам законодательной техники, внесение в парламент законопроекта сопровождается пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия законопроекта, его целей и задач, а также обоснование ожидаемых экономических, правовых и иных последствий применения закона после его принятия.

Как правило, эти записки практически никто не читает, а зря. Ведь именно они раскрывают мотив, который движет инициатором законопроекта.

Какой триггер спровоцировал необходимость вводить уголовную ответственность за контрабанду?

1. В тексте пояснительной записке к законопроекту № 5420 о криминализации контрабанды в качестве обоснования необходимости принятия парламентом такого закона приводится информация казначейской службы, согласно которой по состоянию на январь – декабрь 2020 поступления от таможенных платежей составили 296 млрд гривен, что на 28 млрд гривен меньше плановых, установленных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Логика сходится к тому, что раз доходная часть госбюджета не выполнена – нужно криминализировать отдельные действия, чем промотивировать лиц уплачивать больше налогов, раз в этом нуждается бюджет.

При этом об объёмах контрабанды должны свидетельствовать другие данные и доказательства, но никак не желаемая сумма недополученных бюджетом доходов.

2. Также в тексте пояснительной записки приводится статистика по данной категории правонарушений, которая, в частности, приводит следующие цифры: по результатам рассмотрения 126 дел (12,8%) на сумму 142 960 000 гривен (41%) судами принято решение о закрытии дел, в подавляющем большинстве на основании отсутствия состава правонарушения, в том числе из-за недоказанности отдельных элементов состава правонарушения.

Согласно приведенной статистке, субъект законодательной инициативы приходит к выводу, что таможенные органы не имеют достаточных полномочий и не в состоянии осуществить все необходимые мероприятия, направленные на документирование и доказывания обстоятельств совершенного правонарушения. Что в дальнейшем делает невозможным привлечение виновных лиц к ответственности. Поэтому нужна криминализация и передача данной категории дел в подследственность Службы экономической безопасности Украины.

Безусловно, перед каждым органом государственной власти ставятся определенные цели и планы и он обязан выполнять свои функции.

Задача таможенной службы – выявить и зафиксировать нарушения таможенных правил. Но если суды в 41% случаев утверждают об отсутствии состава административного правонарушения, это говорит только о некачественно проделанной таможенными органами работе. И точно не является основанием для того, чтобы за законные действия налогоплательщиков их можно было привлекать к уголовной ответственности.

К вопросам статистики по уголовным производствам (которую, к слову, не упоминают в пояснительной записке), она в разы хуже той, что приводится по административным делам.

Расследование уголовных дел – очень длительный процесс, а вместе с заслушиванием этих дел в судах растягивается на года. На этом пути налогоплательщиков ждут многочисленные нарушения их прав со стороны правоохранителей.

Что касается санкций после криминализации контрабанды, а также недостоверного декларирования товаров, минимальное наказание – штраф 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет больше 11 млн грн, максимальное – лишение свободы от 7 до 11 лет (за совершение действий организованной группой или в особо крупных размерах. – Ред.).

Для сравнения, ответственность за умышленное убийство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – от 7 до 15 лет лишения свободы.

3. В предложенной редакции законопроект № 5420 противоречит статье 61 Конституции Украины, которая предусматривает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же правонарушение.

А это значит, что пока не будут отменены статьи 482 и 483 Таможенного кодекса Украины, которые предусматривают на данный момент административную ответственность за товарную контрабанду в размере 100% штрафа + конфискацию товара, уголовная ответственность за товарную контрабанду будет прямо противоречить Конституции Украины.

Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, владелец «Адвокатского бюро Якова Воронина»