Яков Воронин: криминализация контрабанды. Какими доказательствами государство её обосновывает

23.04.2021 Президент Украины внес в парламент законопроект № 5420 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров».
На данный момент законопроект включен в повестку дня Верховной Рады Украины, но как показала практика рассмотрения законопроекта о налоговой амнистии, после долгого перерыва с момента направления на рассмотрение в Верховную Раду Украины, в какой-то момент закон принимается быстро, как выстрел.
Поэтому можно ожидать косметических изменений в законопроект, и с вероятностью 99% товарная контрабанда будет криминализирована.
Назад в будущее?
Напомню, в 2011 году контрабанда была декриминализована, вместо уголовной ответственности была введена административная с высокими финансовыми санкциями. Полномочия по выявлению и фиксированию данной категории правонарушений переданы таможенной службе.
Считалось, что относительно простая процедура привлечения лица к административной ответсвенности (в сравнении с уголовной), плюс огромные штрафы (100% + конфискация предмета контрабанды) в комплексе должны произвести позитивный эффект на борьбу с контрабандой или существенно наполнить государственный бюджет за счет штрафов и конфискованного имущества.
По правилам законодательной техники, внесение в парламент законопроекта сопровождается пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия законопроекта, его целей и задач, а также обоснование ожидаемых экономических, правовых и иных последствий применения закона после его принятия.
Как правило, эти записки практически никто не читает, а зря. Ведь именно они раскрывают мотив, который движет инициатором законопроекта.
Какой триггер спровоцировал необходимость вводить уголовную ответственность за контрабанду?
1. В тексте пояснительной записке к законопроекту № 5420 о криминализации контрабанды в качестве обоснования необходимости принятия парламентом такого закона приводится информация казначейской службы, согласно которой по состоянию на январь – декабрь 2020 поступления от таможенных платежей составили 296 млрд гривен, что на 28 млрд гривен меньше плановых, установленных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Логика сходится к тому, что раз доходная часть госбюджета не выполнена – нужно криминализировать отдельные действия, чем промотивировать лиц уплачивать больше налогов, раз в этом нуждается бюджет.
При этом об объёмах контрабанды должны свидетельствовать другие данные и доказательства, но никак не желаемая сумма недополученных бюджетом доходов.
2. Также в тексте пояснительной записки приводится статистика по данной категории правонарушений, которая, в частности, приводит следующие цифры: по результатам рассмотрения 126 дел (12,8%) на сумму 142 960 000 гривен (41%) судами принято решение о закрытии дел, в подавляющем большинстве на основании отсутствия состава правонарушения, в том числе из-за недоказанности отдельных элементов состава правонарушения.
Согласно приведенной статистке, субъект законодательной инициативы приходит к выводу, что таможенные органы не имеют достаточных полномочий и не в состоянии осуществить все необходимые мероприятия, направленные на документирование и доказывания обстоятельств совершенного правонарушения. Что в дальнейшем делает невозможным привлечение виновных лиц к ответственности. Поэтому нужна криминализация и передача данной категории дел в подследственность Службы экономической безопасности Украины.
Безусловно, перед каждым органом государственной власти ставятся определенные цели и планы и он обязан выполнять свои функции.
Задача таможенной службы – выявить и зафиксировать нарушения таможенных правил. Но если суды в 41% случаев утверждают об отсутствии состава административного правонарушения, это говорит только о некачественно проделанной таможенными органами работе. И точно не является основанием для того, чтобы за законные действия налогоплательщиков их можно было привлекать к уголовной ответственности.
К вопросам статистики по уголовным производствам (которую, к слову, не упоминают в пояснительной записке), она в разы хуже той, что приводится по административным делам.
Расследование уголовных дел – очень длительный процесс, а вместе с заслушиванием этих дел в судах растягивается на года. На этом пути налогоплательщиков ждут многочисленные нарушения их прав со стороны правоохранителей.
Что касается санкций после криминализации контрабанды, а также недостоверного декларирования товаров, минимальное наказание – штраф 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет больше 11 млн грн, максимальное – лишение свободы от 7 до 11 лет (за совершение действий организованной группой или в особо крупных размерах. – Ред.).
Для сравнения, ответственность за умышленное убийство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – от 7 до 15 лет лишения свободы.
3. В предложенной редакции законопроект № 5420 противоречит статье 61 Конституции Украины, которая предусматривает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же правонарушение.
А это значит, что пока не будут отменены статьи 482 и 483 Таможенного кодекса Украины, которые предусматривают на данный момент административную ответственность за товарную контрабанду в размере 100% штрафа + конфискацию товара, уголовная ответственность за товарную контрабанду будет прямо противоречить Конституции Украины.
Яков Воронин, адвокат, доктор юридических наук, доцент, владелец «Адвокатского бюро Якова Воронина»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Работа в Польше. 5 самых востребованных специалистовВчера, 09:29 - 11400 9
Большинство украинцев не хотят ездить на одном авто более 5 летВчера, 07:10 - 1269 8
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 869 5
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 1258 4
Tesla готовит Model 2 — конкурента Nissan Leaf (фото)Вчера, 00:33 - 1777 3
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:03 - 3379
ТОП-11 стран по количеству пользователей криптовалют (исследование)Вчера, 18:12 - 1465 1
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедностиВчера, 16:06 - 1258 4
В Винницкой области за 3,86 млрд грн построят мост через ДнестрВчера, 13:16 - 869 5
Эксперт рассказал, почему перенесли повышение пенсий для украинцев старше 75 летВчера, 14:25 - 737 2
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1171 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 565 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1172
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2167 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1939 10