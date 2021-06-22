Шаг к ликвидации ГАСИ: Рада приняла за основу законопроект о комплексных изменениях в сфере градостроительства

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5655, направленный на комплексные изменения в сфере градостроительства и на ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.
«За» проголосовали 309 народных депутатов.
В частности, закон предусматривает внесение проектной документации на строительство объекта и сведений о ней в реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Указывается о проверке проектной документации на строительство объекта и сведений о ней на их полноту, соответствие формату, логичность и достоверность автоматически программными средствами Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Таким образом, отменяются разрешения для получения права на строительство и принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Полномочия по госрегистрации в сфере градостроительной деятельности возлагают на:
Также Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №5656, который предусматривает изменения в Бюджетном кодексе в рамках ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. «За» проголосовали 325 народных депутатов.
Проектом закона предусматривается перераспределение поступления государственного и местных бюджетов в связи с передачей полномочий государственным регистраторам по предоставлению административных услуг в сфере градостроительной деятельности.
Таким образом, в специальном фонде госбюджета в части доходов есть 30% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, а также 30% платы, эквивалентной административному сбору в сфере градостроительной деятельности, которая взимается нотариусами.
В частности отмечается, что 70% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, который осуществляется РГА, относятся к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость9 ч. назад - 2776 9
Свой банк и доход в $1 миллиард. Смелянский обнародовал план работы на два года10 ч. назад - 841 6
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП11 ч. назад - 1333 4
Дело близко к банкротству: долги Энергорынка достигают 30 млрд грн11 ч. назад - 674 2
Нацбанк прокомментировал увольнение руководства департамента лицензирования12 ч. назад - 644 2
Украинцы с 1 июля должны уплатить налог на недвижимость9 ч. назад - 2776 9
Что изменится в Украине с 1 июля14 ч. назад - 1746 1
Гектар земли можно продать от 21 тыс. грн. Где самая дорогая и самая дешевая сельхозземля8 ч. назад - 1564
ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП11 ч. назад - 1333 4
Нацбанк сворачивает антикризисные монетарные меры: какие изменения начинают действовать с 1 июля10 ч. назад - 912 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 868 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 442 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 954
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1860 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1652 10