Шаг к ликвидации ГАСИ: Рада приняла за основу законопроект о комплексных изменениях в сфере градостроительства

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5655, направленный на комплексные изменения в сфере градостроительства и на ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

«За» проголосовали 309 народных депутатов.

В частности, закон предусматривает внесение проектной документации на строительство объекта и сведений о ней в реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Указывается о проверке проектной документации на строительство объекта и сведений о ней на их полноту, соответствие формату, логичность и достоверность автоматически программными средствами Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Таким образом, отменяются разрешения для получения права на строительство и принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Полномочия по госрегистрации в сфере градостроительной деятельности возлагают на:

нотариусов;

должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, на которые возложены полномочия госрегистратора прав на недвижимое имущество;

должностных лиц Госинспекции архитектуры и градостроительства — в отношении объектов, на которые распространяется действие ЗУ «О государственной тайне», а также в отношении регистрационных действий, по которым принято решение по результатам административного обжалования.

Также Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №5656, который предусматривает изменения в Бюджетном кодексе в рамках ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. «За» проголосовали 325 народных депутатов.

Проектом закона предусматривается перераспределение поступления государственного и местных бюджетов в связи с передачей полномочий государственным регистраторам по предоставлению административных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Таким образом, в специальном фонде госбюджета в части доходов есть 30% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, а также 30% платы, эквивалентной административному сбору в сфере градостроительной деятельности, которая взимается нотариусами.

В частности отмечается, что 70% административного сбора за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности, который осуществляется РГА, относятся к доходам общего фонда бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин.