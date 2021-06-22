Рада поддержала еще один антирейдерский законопроект

В Украине могут ужесточить наказание за незаконные действия с платежными картами и электронными деньгами.
Верховная Рада одобрила за основу соответствующий законопроект №3783. Документ поддержали 308 парламентариев.
Закон предусматривает наказание за подделку документов на перевод, платежных карт или других средств доступа к банковским счетам, е-денег, а также приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карт или их использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использования е-денег, если оно причинило существенный ущерб правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.
Размеры штрафов:
Согласно закону:
Наказание за подделку документов для госрегистрации юрлица и ФЛП
Усиливается ответственность за внесение в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица – предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленная подача для ее проведения документов, содержащих заведомо ложные сведения, если она причинила существенный ущерб правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам юрлиц.
Такие действия будут караться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. -170 тыс. гривен) или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
За это нарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в случае, если оно нанесло ущерб в крупном размере, будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. таких минимумов (170 тыс. – 340 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Если указанные выше действия совершила организованная группа или лицо с использованием своего служебного положения или в случае, если они нанесли ущерб в особо крупном размере, это будет караться штрафом от 20 тыс. до 40 тыс. НМДГ (340 тысяч – 680 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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