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Государственная таможенная служба перешла в формат единого юридического лица

Государственная таможенная служба перешла в формат единого юридического лица

Государственная таможенная служба Украины с 1 июля 2021 года начинает работу в формате единого юридического лица.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Отмечается, что обеспечение функционирования Государственной таможенной службы Украины в формате единого юридического лица предусмотрено Указом Президента Украины от 8 ноября 2019 г. № 837 «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства» и Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Этот механизм необходим для обеспечения возможности централизованной разработки политики ведомства, унифицированного организационного направления, стратегического и оперативного планирования и исследования соблюдения законодательства, объясняет кадровый департамент Гостаможслужбы.

На выполнение этой задачи образовано 26 таможен как обособленных подразделений Гостаможслужбы по административно-территориальному устройству Украины. Функционирование Гостаможслужбы в формате единого юридического лица усилит надзор аппарата Гостаможслужбы за стратегическими направлениями, с применением концепции делегирования полномочий для принятия решений.

На сегодня оптимизированы и централизованы подходы к системе отбора кадров, системе стратегического управления в сфере таможенного дела, информационной политики, формирования эффективной коммуникации в сфере борьбы с коррупцией.

Комплектование личного состава в таможнях как обособленных подразделениях Гостаможслужбы происходит по результатам проведения тщательных проверочных мероприятий в отношении таких лиц по принципам профессионализма и добропорядочности, с соблюдением действующего законодательства о труде и государственной службе, сообщает Департамент управления персоналом Гостаможслужбы.

Справка Finance.ua:

  • 18 декабря 2018 года Кабинет Министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГМС) путем разделения Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.
По материалам Укринформ
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