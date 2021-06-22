В Украине планируют изменить модель финансирования железнодорожных пассажирских перевозок

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют с 2022 года ввести новую модель финансирования пассажирских железнодорожных перевозок.
Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией.
«На уровне правительства, на уровне нашей команды мы понимаем, что пассажирские первозки в 99% стран мира убыточны, но это социальная функция государства. Государство должно их финансировать отдельно, а не за счет грузовых перевозок. Это та реформа, которую мы начинаем в этом году», — сказал Кубраков.
Он добавил, что долго механизм финансирования пассажирских перевозок за счет грузовых существовать не может.
«Надеюсь, что мы в следующий бюджетный год зайдем с другой моделью финансирования пассажирских перевозок», — отметил министр.
Напомним, в 2021 году благодаря бюджетной программе будет модернизировано 100 пассажирских вагонов АО «Укрзализныця», или 5% от всего пассажирского подвижного состава компании.
В 2020 году в связи с пандемией доходы Укрзализныци от пассажирских перевозок сократились на 58,3% по сравнению с 2019 годом.
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