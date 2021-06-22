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IKEA назначила нового гендиректора в Юго-Восточной Европе

IKEA назначила нового гендиректора в Юго-Восточной Европе

IKEA в Юго-Восточной Европе (Хорватия, Румыния, Сербия, Словения и Украина) назначила Екатерину Егорову новым генеральным директором компании и главным директором по вопросам устойчивого развития в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Она начнет свою деятельность на новых позициях с 1 сентября. Екатерина будет отчитываться перед Белен Фрау (Belén Frau), заместителем глобального менеджера по розничным операциям Ingka Group, базирующейся в городе Мальме, Швеция.

Егорова имеет большой опыт работы в IKEA. Она начала свой путь в компании в 1998 году в России, после чего переехала в Великобританию, где работала менеджером рынков в северном регионе ІКЕА в Великобритании и Ирландии.


Катерина Егорова. Фото: IKEA

Сара Дель Фаббро (Sara Del Fabbro), генеральный директор IKEA в Юго-Восточной Европе, примет новый вызов в IKEA на должности еще одного заместителя менеджера по розничным операциям в Ingka Group. Она будет работать в Мальме (Швеция) и будет управлять и развивать глобальные розничные операции IKEA.

За время руководства Сары в IKEA в Юго-Восточной Европе компания расширилась и вышла на новые рынки в Словении и Украине. Кроме того, за этот период ІКЕА открыла в Бухаресте крупнейший магазин в регионе и, несмотря на пандемию, продолжала стабильно развивать свою деятельность.

На фоне смены руководства IKEA в Юго-Восточной Европе хочет подчеркнуть неизменное стремление компании успешно продолжать свою деятельность, расширять ее и достигать новых амбициозных целей как в новых оффлайн, так и в онлайн-форматах. ІКЕА имеет целью сделать свой ассортимент товаров и решений для дома доступным для еще большего количества покупателей на пяти рынках региона.

Справка Finance.ua:

  • 1 февраля 2021 года в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34В, Киев) открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.
  • С момента запуска магазина количество уникальных посетителей составило 2 528 431 млн, а количество заказов – 148 395. Средний чек в интернет-магазине – 3393 грн.
  • IKEA планирует как можно скорее открыть в Украине отделы питания, которые есть в магазинах компании в других странах.
По материалам Finance.UA
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