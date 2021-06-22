IKEA назначила нового гендиректора в Юго-Восточной Европе

IKEA в Юго-Восточной Европе (Хорватия, Румыния, Сербия, Словения и Украина) назначила Екатерину Егорову новым генеральным директором компании и главным директором по вопросам устойчивого развития в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Она начнет свою деятельность на новых позициях с 1 сентября. Екатерина будет отчитываться перед Белен Фрау (Belén Frau), заместителем глобального менеджера по розничным операциям Ingka Group, базирующейся в городе Мальме, Швеция.
Егорова имеет большой опыт работы в IKEA. Она начала свой путь в компании в 1998 году в России, после чего переехала в Великобританию, где работала менеджером рынков в северном регионе ІКЕА в Великобритании и Ирландии.
Катерина Егорова. Фото: IKEA
Сара Дель Фаббро (Sara Del Fabbro), генеральный директор IKEA в Юго-Восточной Европе, примет новый вызов в IKEA на должности еще одного заместителя менеджера по розничным операциям в Ingka Group. Она будет работать в Мальме (Швеция) и будет управлять и развивать глобальные розничные операции IKEA.
За время руководства Сары в IKEA в Юго-Восточной Европе компания расширилась и вышла на новые рынки в Словении и Украине. Кроме того, за этот период ІКЕА открыла в Бухаресте крупнейший магазин в регионе и, несмотря на пандемию, продолжала стабильно развивать свою деятельность.
На фоне смены руководства IKEA в Юго-Восточной Европе хочет подчеркнуть неизменное стремление компании успешно продолжать свою деятельность, расширять ее и достигать новых амбициозных целей как в новых оффлайн, так и в онлайн-форматах. ІКЕА имеет целью сделать свой ассортимент товаров и решений для дома доступным для еще большего количества покупателей на пяти рынках региона.
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