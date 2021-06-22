Гостаможслужба утверждает о перевыполнении плана за первое полугодие

За первое полугодие 2021 года Гостаможслужба перевыполнила план поступлений на 16 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

В целом за январь-июнь текущего года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 207,5 млрд грн (при запланированном показателе — 191,5 млрд грн).

Таким образом Гостаможслужба перевыполнила план почти на 16 млрд грн и перечислила:

в общий фонд — 174,6 млрд грн

в специальный фонд — 32,9 млрд грн

За 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 57,3 млрд грн или на 38%.

В то же время, согласно Закону Украины от 29 апреля 2021 года № 1434-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“» на июнь план поступлений был увеличен на 1,2 млрд грн.

При этом в июне 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 37,3 млрд грн (при запланированных 33,6 млрд грн) и выполнила план на 111% или сверх плана перечислено 3,7 млрд грн.



Инфографика: Гостаможслужба