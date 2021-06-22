0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Право выбора между Пакетами малыша и компенсацией: постановление Кабмина

Право выбора между Пакетами малыша и компенсацией: постановление Кабмина

С 1 июля родители могут выбирать между натуральной помощью «Пакет малыша» и ее денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.

Об этом сообщает официальное представительство «Пакета малыша».

Читайте также: Закупку Пакетов малыша снова перенесли

Однако фактически выбора не существует — тендерные закупки Пакетов малыша до сих пор не состоялись. А выбор в пользу денежной компенсации не дает возможности получить ее сразу в роддоме (как «пакет») или, по крайней мере, онлайн.

Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур. В частности:

  • открыть специальную карту в отделении ПриватБанка (наличие кредита или задолженности в ПриватБанке может помешать открытию карты);
  • обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справка из роддома о неполучении «Пакета малыша» в натуральной форме) и написать заявление.

Далее заявление на получение денежной компенсации проходит несколькоступенчатую верификацию, которая, как правило, длится от 1 до 2 месяцев. После успешной верификации деньги начисляются на специальную карту. Пользоваться картой можно исключительно в выбранном Министерством социальной политики перечне онлайн и офлайн магазинов.

С июля 2021 года сумма денежной компенсации составит 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты выявил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из Пакета малыша в розницу в магазинах — для этого понадобится минимум 9000 грн.

Данный пункт постановления действует только для родителей, чьи малыши родились с 1 июля 2021 года.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.