Право выбора между Пакетами малыша и компенсацией: постановление Кабмина

С 1 июля родители могут выбирать между натуральной помощью «Пакет малыша» и ее денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.
Об этом сообщает официальное представительство «Пакета малыша».
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Однако фактически выбора не существует — тендерные закупки Пакетов малыша до сих пор не состоялись. А выбор в пользу денежной компенсации не дает возможности получить ее сразу в роддоме (как «пакет») или, по крайней мере, онлайн.
Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур. В частности:
Далее заявление на получение денежной компенсации проходит несколькоступенчатую верификацию, которая, как правило, длится от 1 до 2 месяцев. После успешной верификации деньги начисляются на специальную карту. Пользоваться картой можно исключительно в выбранном Министерством социальной политики перечне онлайн и офлайн магазинов.
С июля 2021 года сумма денежной компенсации составит 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты выявил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из Пакета малыша в розницу в магазинах — для этого понадобится минимум 9000 грн.
Данный пункт постановления действует только для родителей, чьи малыши родились с 1 июля 2021 года.
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