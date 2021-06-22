Право выбора между Пакетами малыша и компенсацией: постановление Кабмина

С 1 июля родители могут выбирать между натуральной помощью «Пакет малыша» и ее денежной компенсацией в объеме трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.

Об этом сообщает официальное представительство «Пакета малыша».

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Однако фактически выбора не существует — тендерные закупки Пакетов малыша до сих пор не состоялись. А выбор в пользу денежной компенсации не дает возможности получить ее сразу в роддоме (как «пакет») или, по крайней мере, онлайн.

Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур. В частности:

открыть специальную карту в отделении ПриватБанка (наличие кредита или задолженности в ПриватБанке может помешать открытию карты);

обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справка из роддома о неполучении «Пакета малыша» в натуральной форме) и написать заявление.

Далее заявление на получение денежной компенсации проходит несколькоступенчатую верификацию, которая, как правило, длится от 1 до 2 месяцев. После успешной верификации деньги начисляются на специальную карту. Пользоваться картой можно исключительно в выбранном Министерством социальной политики перечне онлайн и офлайн магазинов.

С июля 2021 года сумма денежной компенсации составит 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты выявил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из Пакета малыша в розницу в магазинах — для этого понадобится минимум 9000 грн.

Данный пункт постановления действует только для родителей, чьи малыши родились с 1 июля 2021 года.