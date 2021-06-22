Volvo представила концептуальный «электрокар будущего»

Шведский автопроизводитель показал необычный концепт электромобиля, который демонстрирует взгляды компании на эпоху, в которой нет места ДВС. Кроме того, Volvo назвала сроки полного отказа бренда от выпуска автомобилей на традиционном топливе.

Кроссовер Concept Recharge имеет минималистичный интерьер, нацеленный на расширение свободного пространства для водителя и пассажиров. Ещё одной особенность модели стало использование заднепетельных дверей, которые призваны облегчить посадку в салон.



Фото: 4pda.to

В планах Volvo — реализация около 600 000 электрокаров к 2025-му, а годом позже автопроизводитель намерен построить завод по производству аккумуляторов на территории Европы. Сейчас ведётся активная работа над новым поколением батарей, которые проектирует шведская компания Northvolt. Аккумуляторы, продажи которых планируется начать в 2025-м, в теории смогут обеспечить электрокарам до 1000 километров пробега на одном заряде.



Фото: 4pda.to

Представители Volvo отметили, что планируют оснащать собственную линейку автомобилей лидарами Luminar, которые помогут повысить безопасность вождения и стать основой системы автопилота. Параллельно компания занимается разработкой собственного программного обеспечения, включая операционную систему VolvoCars OS.

Известно, что новая архитектура Volvo для автомобилей будет предусматривать компьютер с двумя чипами NVIDIA. Первый будет отвечать за основные функции вождения, а второй — за работу полуавтономных электронных систем.



Фото: 4pda.to

В следующем году Volvo выпустит флагманский внедорожник XC90 и начнёт продажи электрокара XC40 Recharge, а также его модификации C40 Recharge. Начиная с 2030-го бренд намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.