Таможенников в Киеве подозревают в злоупотреблении при ввозе старых грузовиков на 4,4 млн грн

Трем должностным лицам Киевской таможни сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением. Инспекторов подозревают в злоупотреблениях при ввозе подержанных грузовых авто.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, в течение 2018−2020 годов государственными инспекторами таможенного поста Житомир-центральный Киевской таможни при оформлении таможенных деклараций об импорте подержанных грузовиков из Европы умышленно не были приняты исчерпывающие меры для проверки данных автоматизированной системы таможенного оформления в отношении таких транспортных средств. При этом декларанты умышленно занижали срок эксплуатации автомобилей с целью уклонения от уплаты акцизного налога и НДС в размерах, которые определяет действующее законодательство, а также использовали поддельные свидетельства о регистрации», — говорится в сообщении.
Установлено, что такие «проверки», которые проводили в отношении двух субъектов хозяйствования, были формальными и не были направлены на установление всех показателей для правильного определения сумм, подлежащих уплате в госбюджет.
В конечном итоге государству нанесен ущерб в размере 4,4 миллиона гривен в виде неуплаченных налогов и платежей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также проверяют руководство таможенного поста на причастность к совершению уголовного преступления.
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