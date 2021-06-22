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В Украине перезапустят систему агрострахования

В Украине перезапустят систему агрострахования

В Украине перезапустят систему агрострахования. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект № 5104.

«За» проголосовали 311 нардепов.

Документ определил участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

Установлены требования к договорам страхования с государственной поддержкой.

«Господдержка страхования сельскохозяйственной продукции заключается в предоставлении из госбюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям денежных средств в виде возмещения до 60 процентов стоимости страхового платежа (страховой премии), начисленной по договорам страхования», — указано в законе.

Также в документе прописано, что конкретный размер компенсации будет определяться, исходя из возможностей госбюджета.

Отменяется страхование сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон уточняет полномочия Уполномоченного органа, осуществляющего госнадзор за страховой деятельностью.

В документе указано, что коллективное сельскохозяйственное предприятие, с/х кооперация и фермерское хозяйство также получат государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в конце апреля Рада приняла этот закон за основу.

По материалам РБК-Украина
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