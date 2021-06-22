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Рада возобновила проведение электронных закупок во время карантина

Рада возобновила проведение электронных закупок во время карантина

Верховная Рада во время заседания 1 июля проголосовала за основу и в целом за законопроект №3715 о внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» относительно исключения возможности проведения закупок без использования электронной системы закупок.

За соответствующий законопроект проголосовали 355 народных депутатов.

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В частности, документом предлагается исключить положения законодательства, в соответствии с которыми товары, работы или услуги, необходимые для предотвращения возникновения/распространения, локализации/ликвидации вспышек, эпидемий/пандемий COVID-19 можно было закупать без использования Закона Украины «О публичных закупках» (без системы «Прозоро»).

В то же время, как отмечают авторы изменений в закон, несмотря на то, что закон позволял оперативно реагировать на вызовы, связанные с возникновением и распространением коронавирусной болезни, предусмотренные им послабления создавали определенные коррупционные риски.

«Нередки случаи, когда государственные учреждения закупали товар, цена за единицу которого была в восемь раз выше фактической. Например, были закуплены защитные очки ценой за единицу товара в 201 грн, тогда как фактическая стоимость единицы товара составляет 25 грн», — говорится в пояснительной записке.

Справка Finance.ua:

  • 29 апреля Верховная Рада отправила на доработку законопроект об отмене возможности приобретения товаров и услуг для государственных нужд без использования электронной системы закупок во время карантина в связи с распространением COVID-19.
  • В марте 2020 года ВР одобрила законодательный пакет по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
По материалам suspilne.media
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