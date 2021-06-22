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Сын Шуфрича купит часть Киевского речного порта

Сын Шуфрича купит часть Киевского речного порта

Александр Шуфрич, сын народного депутата от ОТЗЖ Нестора Шуфрича, намерен приобрести часть акций ПАО «Киевский речной порт».

По информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Александр Шуфрич намерен приобрести около 22% акций компании Киевский речной порт.

По состоянию на первый квартал 2021 года владельцами акций ПАО Киевский речной порт является ООО Денди-Инвест (24%), ООО Современное партнерство (22,5%), ООО Сант Гален Холдинг (25%), Climardon Holding Ltd (Кипр, 15, 3%), Foloux Consulting Limited (Кипр, 6,5%).

Чистая прибыль компании Киевский речной порт по итогам 2019−2020 гг. составила 64 млн грн, активы — 17,6 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • В 2016 году совладельцами ПАО «Киевский речной порт» стали Нестор Шуфрич и Михаил Бродский.
По материалам НВ
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