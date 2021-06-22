Сын Шуфрича купит часть Киевского речного порта

Александр Шуфрич, сын народного депутата от ОТЗЖ Нестора Шуфрича, намерен приобрести часть акций ПАО «Киевский речной порт».
По информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Александр Шуфрич намерен приобрести около 22% акций компании Киевский речной порт.
По состоянию на первый квартал 2021 года владельцами акций ПАО Киевский речной порт является ООО Денди-Инвест (24%), ООО Современное партнерство (22,5%), ООО Сант Гален Холдинг (25%), Climardon Holding Ltd (Кипр, 15, 3%), Foloux Consulting Limited (Кипр, 6,5%).
Чистая прибыль компании Киевский речной порт по итогам 2019−2020 гг. составила 64 млн грн, активы — 17,6 млн грн.
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