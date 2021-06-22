Дело близко к банкротству: долги Энергорынка достигают 30 млрд грн

ГП «Энергорынок» накопило долги перед участниками рынка электроэнергии в размере почти 30 млрд грн. По состоянию на 2021 год компания получила 169 претензий от производителей э/э на сумму 16,1 млрд грн. На сегодня вся деятельность «Энергорынка» заключается в сопровождении судебных споров с целью взыскания долгов, поскольку продажа электроэнергии предприятием была прекращена еще в 2019 году.

Это следует из письма госпредприятия к секретарю СНБО с просьбой способствовать принятию Верховной Радой законов, необходимых для предотвращения кризиса на рынке электроэнергии, сообщает «Марлин».

Среди основных причин накопления долгов — аннексия Крыма и оккупация Донбасса, куда продолжается поставка электроэнергии, отсутствие полного покрытия себестоимости угля государственными угледобывающими предприятиями и низкий уровень оплат со стороны предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Согласно информации, в хозяйственных судах Украины находятся на рассмотрении дела по искам производителей э/э на сумму 22,3 млрд грн. В случае взыскания таких денег государственная компания рискует обанкротиться.

Согласно финансовому отчету, «Энергорынок» за I квартал 2021 получил 68,7 млн чистых убытков. По состоянию на конец марта предприятие владело активами на 21,9 млрд грн, что на 1,1 млрд грн меньше, чем в марте 2020 года.

В июне прошлого года Верховная Рада приняла закон о мерах для погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии. Однако реализация этого закона, по мнению «Энергорынка», находится под вопросом.

Напомним, что самыми убыточными в Украине по итогам 2020 года являются госпредприятия «Укрэнрего», «Нафтогаз» и Укрзализныця". Их общий убыток достигает 57 млрд грн.