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«Укртранснафта» будет управлять «трубой Медведчука» до лета 2026 года

«Укртранснафта» будет управлять «трубой Медведчука» до лета 2026 года

«Укртранснафта» подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской частью нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» сроком на 5 лет.

Как отмечает пресс-служба группы «Нафтогаз», по условиям договора «Укртранснафта» получила права и обязанности относительно транспортировки, хранения, перевалки на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов.

Также компания обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.

В ближайшее время «Укртранснафта» планирует получить все предусмотренные законодательством разрешения, согласования, согласия, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

Отмечается, что ныне компания за свой счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины.

Для управления нефтепродуктопроводом «Укртранснафта» создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники самой «Укртранснафты», а также ООО «ПрикарпатЗападтранс», которое ранее управляло объектом. Новый департамент подотчетен генеральному директору «Укртранснафты» Николаю Гавриленко.

По материалам Дело
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