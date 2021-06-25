0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Porsche официально представила Cayenne Turbo GT (фото, видео)

Porsche официально представила Cayenne Turbo GT (фото, видео)

Porsche представляет новую высокопроизводительную версию Cayenne, которая становится выше всех в линейке модели: новый Cayenne Turbo GT, эксклюзивно в кузове Coupe. Спортивный кроссовер сочетает феноменальные характеристики с высокой эффективностью.

Читайте также: Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»

4-литровый двигатель твин-турбо V8 нового Cayenne Turbo GT развивает 631 л. с. мощности – на 90 больше, чем у Cayenne Turbo Coupe. Крутящий момент также увеличивается с 768 до 848 Нм. Как результат, Cayenne Turbo GT может разогнаться с места до 98 км/ч за 3,1 секунды, пройти спринт в четверть мили за 11,6 секунды и достичь максимальной скорости в 300 км/ч, что делает его самым мощным и самым быстрым Cayenne всех времен.

Особенности версии Turbo GT включают существенно доведенную подвеску, ориентированную на трековую езду, но без чрезмерного ущерба для комфорта в повседневной жизни на общественных дорогах. Таким образом, Turbo GT на 17 мм ниже, чем Turbo, подвеска жестче на 15%, а новые высокопроизводительные шины вращаются вокруг 22-дюймовых колес.

Вслед за мотором была доработана восьмискоростная автоматическая коробка передач Tiptronic S, которая теперь имеет более быстрое время переключения передач. Кроме того, стандартная выхлопная система Sport имеет выхлопные трубы, установленные по центру, а ее титановая конструкция, а также отсутствие центрального глушителя, позволили сэкономить вес около 8 кг.

Porsche Cayenne Turbo GT уже доступен для заказа у официальных дилеров, в европейских автосалонах машины появятся в сентябре этого года. Цены в Германии начинаются со 196 078 евро.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.