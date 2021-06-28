Украина может подписать «авиационный безвиз» с ЕС уже осенью

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве (САП) с Украиной состоится этой осенью.

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства 30 июня.

«Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем физически подписать уже этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, и европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен», — сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что Совет Европейского Cоюза ранее дал согласие на заключение авиационного соглашения с Украиной. И это один из пяти безвизов, которые Украина планирует подписать с ЕС в ближайшие годы.

«Авиационный безвиз у нас идет вместе с промышленным, таможенным, цифровым и энергетическим безвизом», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что у правительства есть четкая дорожная карта евроинтеграции, и ее планомерно выполняют не только для того, чтобы однажды вступить в ЕС, но и для внутренних преобразований государства к лучшему.

Напомним, Совет Е С дал свое согласие на подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве (САП) с Украиной, Арменией, Тунисом и Катаром.

Европейское совместное авиационное пространство (САП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.