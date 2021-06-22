Шмыгаль о покупке земли после открытия рынка: все транзакции будут идти через банк

После открытия рынка земли 1 июля для покупки земли надо будет официально показать свои средства, все транзакции будут идти через банк.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

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«Завтра стартует одна из самых важных и самых ожидаемых реформ за всю историю независимой Украины. Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли», — сказал премьер.

«С завтрашнего дня его не будет и в Украине. Мы благодарны Президенту Владимиру Зеленскому за его политическую волю в этом вопросе, ведь именно его программы начали этот важный путь для нашей страны», — добавил он.

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По его словам, введение рынка земли — важный шаг для защиты прав украинского фермерства.

«Предусматривается реализация механизма преимущественного права на приобретение участка, который арендуют аграрии.

Земельная реформа также предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и которые не имеют кредитной истории", — добавил он.

Также, по его словам, для покупки земли надо официально показать свои средства. Все транзакции будут идти через банк. Все договоры будут проверяться нотариусами.

«Министерство аграрной политики уже начало информационную кампанию с разъяснением преимуществ и деталей работы рынка земли. Поэтому наши граждане смогут получить все ответы на свои вопросы», — также сказал Шмыгаль.