Apple стала крупнейшим клиентом облачных хранилищ Google

Компания Apple значительно увеличила объём данных, хранимых в «облаках» Google — потребности техногиганта быстро растут, и собственная серверная инфраструктура уже не справляется с новыми вызовами.

По данным на май, Apple намеревалась потратить $300 млн на облачные серверы Google в 2021 году, на 50 % больше в сравнении с прошлым годом. Известно, что только в минувшем ноябре Apple увеличила объём хранимых у Google данных на 470 петабайт — общий объём составил 8 эксабайт. Для сравнения, одного эксабайта достаточно для хранения видеозвонка продолжительностью более 237 000 лет.

Теперь компания считается крупнейшим корпоративным клиентом облачных хранилищ Google. По слухам, в самой Google компания получила прозвище «Bigfoot» — «снежный человек» или, дословно, «большая нога».

При этом Apple является абсолютным лидером по запросам памяти. 470 петабайт, добавленные компании в ноябре — почти столько же, сколько всего хранит второй крупнейший клиент Google — владелец TikTok компания ByteDance. Более того, Apple заключила очень выгодную сделку. Судя по расчётам с помощью калькулятора на одном из сайтов Google, хранение 8 эксабайт должно обходиться в 218 миллионов долларов ежемесячно. Apple же платит за такой объём данных всего 300 миллионов долларов в год.

Пока неизвестно, когда именно так заметно вырос спрос со стороны Apple на облачные сервисы Google. Судя по всему, «арендовать» память для компании выгоднее, чем строить дата-центры самостоятельно, либо Apple просто не успевает этого делать, не справляясь с лавиной новых данных.

Третьим в «рейтинге» клиентов Google является Spotify с 460 петабайтами, четвёртым — Twitter (315 петабайт) и Snapchat (275 петабайт).

При этом Apple хранит свою информацию не только на серверах Google, но и Amazon. Данные шифруются «яблочной» компанией, поэтому провайдеры-партнёры доступа к ним не имеют.