0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Apple готовит презентацию новых MacBook и AirPods в конце 2021 года

Apple готовит презентацию новых MacBook и AirPods в конце 2021 года

Недавно стали появляться данные о новых MacBook и AirPods, и все больше источников указывают, что эти продукты будут анонсированы в конце 2021 года.

Согласно отчету тайваньских источников, компания выпустит новые MacBook и AirPods во второй половине 2021 года.

Кстати, об интересных технологиях и новшествах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В отчете не упоминается ничего конкретного об этих продуктах, в частности об их характеристиках или функциях, но в нем говорится о том, что Apple меняет свою цепочку поставок в регионе, чтобы увеличить производство новых MacBook и AirPods в ближайшие месяцы.

Согласно источникам, Apple планирует продать 23 млн единиц MacBook до конца года, что на 15% больше, чем в 2020 году. Часть этого роста, вероятно, связана с MacBook Air и MacBook Pro M1, которые были выпущены в ноябре прошлого года.

Согласно информации из источников, Apple работает над модернизированным MacBook Pro с новым чипом Apple Silicon Chip. В дополнение к процессору ARM, этот новый MacBook, по слухам, будет иметь порт HDMI и устройство для чтения SD-карт, а также разъем MagSafe. Это также должно способствовать росту продаж MacBook в 2021 году, поскольку многие пользователи ждали этого обновления.

Читайте также: Каждый пятый пользователь не купит iPhone с цифрой 13 в названии

Что касается AirPods, эксперты указывают на выпуск AirPods третьего поколения с дизайном, аналогичным AirPods Pro, но без активного шумоподавления. Считалось, что Apple выпустит AirPods 3 в мае этого года, но этого не произошло.

Другие источники, такие как Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Мин-Чи Куо, также говорят, что новые MacBook и AirPods появятся в конце этого года. Apple разделила анонсы своих продуктов между сентябрем, октябрем и ноябрем прошлого года, поэтому компания может планировать нечто подобное на 2021 год.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.