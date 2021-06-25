Apple готовит презентацию новых MacBook и AirPods в конце 2021 года

Недавно стали появляться данные о новых MacBook и AirPods, и все больше источников указывают, что эти продукты будут анонсированы в конце 2021 года.

Согласно отчету тайваньских источников, компания выпустит новые MacBook и AirPods во второй половине 2021 года.

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В отчете не упоминается ничего конкретного об этих продуктах, в частности об их характеристиках или функциях, но в нем говорится о том, что Apple меняет свою цепочку поставок в регионе, чтобы увеличить производство новых MacBook и AirPods в ближайшие месяцы.

Согласно источникам, Apple планирует продать 23 млн единиц MacBook до конца года, что на 15% больше, чем в 2020 году. Часть этого роста, вероятно, связана с MacBook Air и MacBook Pro M1, которые были выпущены в ноябре прошлого года.

Согласно информации из источников, Apple работает над модернизированным MacBook Pro с новым чипом Apple Silicon Chip. В дополнение к процессору ARM, этот новый MacBook, по слухам, будет иметь порт HDMI и устройство для чтения SD-карт, а также разъем MagSafe. Это также должно способствовать росту продаж MacBook в 2021 году, поскольку многие пользователи ждали этого обновления.

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Что касается AirPods, эксперты указывают на выпуск AirPods третьего поколения с дизайном, аналогичным AirPods Pro, но без активного шумоподавления. Считалось, что Apple выпустит AirPods 3 в мае этого года, но этого не произошло.

Другие источники, такие как Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Мин-Чи Куо, также говорят, что новые MacBook и AirPods появятся в конце этого года. Apple разделила анонсы своих продуктов между сентябрем, октябрем и ноябрем прошлого года, поэтому компания может планировать нечто подобное на 2021 год.